Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ο μάρτυρας «κλειδί» και τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές - Real.gr

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Φοινικούντας από το διπλό φονικό στο κάμπινγκ, με τις αστυνομικές αρχές να συλλέγουν όλα τα στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος και να εξετάζουν όλα τα σενάρια.

Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα, ενώ η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του ανθρώπου που σκότωσε τον 70χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον 60χρονο επιστάτη.

«Κλειδί» στη διαλεύκανση της υπόθεσης ίσως αποδειχτεί η μαρτυρία του ανιψιού του 70χρονου, ο οποίος φέρεται να ήταν μάρτυρας του διπλού φονικού, ωστόσο γλίτωσε. Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ περιέγραψε τον δράστη ως ένα άτομο νεαρής ηλικίας, ξανθό, με ανοιχτόχρωμο δέρμα, που δεν είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και μιλούσε σπαστά αγγλικά. Οπως είπε μάλιστα, ο δράστης, αφού σκότωσε τα θύματά του, στη συνέχεια ανέβηκε στη μηχανή και εξαφανίστηκε.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Το βασικό σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές είναι εάν η επίθεση που είχε δεχθεί ο 70χρονος πριν από έναν μήνα σχετίζεται με τη δολοφονία. Πριν από περίπου ένα μήνα, ο 70χρονος είχε δεχθεί επίθεση από αεροβόλο όπλο αλλά τότε είχε σταθεί τυχερός.

Ακόμη, εξετάζουν το εάν και με ποιον ο 70χρονος είχε ή όχι προσωπικές ή οικονομικές διαφορές. Οπως αναφέρει το gargalianoionline.gr, ο ιδιοκτήτης, πέρα από το κάμπινγκ, φέρεται να είχε και άλλα ακίνητα μεγάλης αξίας στην περιοχή. Πρόσφατα, σύμφωνα με πληροφορίες, προχώρησε σε τροποποιήσεις της διαθήκης του, αποκλείοντας ορισμένους κληρονόμους και προσθέτοντας τον επιστάτη που έπεσε νεκρός το βράδυ της Κυριακής.

Κλιμάκια του Ανθρωποκτονιών και της Σήμανσης πραγματοποίησαν αυτοψία στον χώρο του κάμπινγκ, στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στον δράστη της διπλής δολοφονίας. Επίσης αστυνομικοί «χτενίζουν» την περιοχή για βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες, προκειμένου να διαπιστώσουν τις κινήσεις του δράστη πριν και μετά το φονικό.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. κ. Κωνσταντία Δημογλίδου, σε δηλώσεις της στον ΑΝΤ1 τόνισε: «Δυστυχώς μέσα στον χώρο του κάμπινγκ δεν υπήρχαν κάμερες ώστε να συλλέξουν βιντεοληπτικό υλικό οι αστυνομικοί. Παρόλα αυτά, από τις πρώτες μαρτυρίες προκύπτει ότι ο δράστης είναι άτομο αρκετά νεαρής ηλικίας, ίσως και ανήλικος».

Το χρονικό

Στις 8.20 το βράδυ της Κυριακής, ο άγνωστος μέχρι στιγμής άνδρας, εισέβαλε στο κτίσμα και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη.

Όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές στον ΑΝΤ1: «Πρώτα πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στο κεφάλι και στη συνέχεια κυνήγησε τον υπάλληλο και τον πυροβόλησε στην πλάτη, τουλάχιστον 2 φορές».

«Υπήρξε μια πολύ σύντομη συζήτηση, ζήτησε ένα δωμάτιο, αλλά στη συνέχεια αναφέρθηκε ότι δεν υπήρχε (δωμάτιο). Ο δράστης μιλούσε σπαστά αγγλικά. Όταν απάντησαν αρνητικά, πυροβόλησε. Εδώ σίγουρα δεν μιλάμε ληστεία. Αρχικά φαίνεται πως έφυγε πεζός και μετά με δίκυκλο αλλά ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. κ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Εργαζόμενοι και επισκέπτες που άκουσαν τους πυροβολισμούς, κάλεσαν τις Αρχές.