Μυστήριο με τον θάνατο ηλικιωμένου στην Αχαΐα: Βρέθηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου - Real.gr

Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στην άκρη του δρόμου που συνδέει τον Άραξο με την περιοχή του Λάππα, στη Δυτική Αχαΐα, με τις Αρχές να ερευνούν τις συνθήκες θανάτου του.

Tο περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν διερχόμενοι ειδοποίησαν τις Αρχές για την παρουσία σορού στο οδόστρωμα. Αρχικά οι πληροφορίες ανέφεραν ότι πρόκειται για άνδρα περίπου 70 ετών, ωστόσο από την εξέλιξη της έρευνας προκύπτει ότι ο νεκρός είναι ηλικίας περίπου 76 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, πρόκειται για υπήκοο Γεωργίας, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου, φέροντας χτυπήματα στο σώμα του.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν από πού προήλθαν τα τραύματα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο.

Ένα από τα σενάρια που διερευνώνται είναι ο 76χρονος να παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, το οποίο στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο, χωρίς να ειδοποιήσει τις Αρχές.

Καθοριστικό ρόλο για τη διαλεύκανση της υπόθεσης αναμένεται να παίξει η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα προσδιορίσει τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα.