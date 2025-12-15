Quantcast
Μυστήριο με τον θάνατο ηλικιωμένου στην Αχαΐα: Βρέθηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου - Real.gr
real player

Μυστήριο με τον θάνατο ηλικιωμένου στην Αχαΐα: Βρέθηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου

10:41, 15/12/2025
Μυστήριο με τον θάνατο ηλικιωμένου στην Αχαΐα: Βρέθηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου

Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στην άκρη του δρόμου που συνδέει τον Άραξο με την περιοχή του Λάππα, στη Δυτική Αχαΐα, με τις Αρχές να ερευνούν τις συνθήκες θανάτου του.

Tο περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν διερχόμενοι ειδοποίησαν τις Αρχές για την παρουσία σορού στο οδόστρωμα. Αρχικά οι πληροφορίες ανέφεραν ότι πρόκειται για άνδρα περίπου 70 ετών, ωστόσο από την εξέλιξη της έρευνας προκύπτει ότι ο νεκρός είναι ηλικίας περίπου 76 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, πρόκειται για υπήκοο Γεωργίας, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου, φέροντας χτυπήματα στο σώμα του.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν από πού προήλθαν τα τραύματα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο.

Ένα από τα σενάρια που διερευνώνται είναι ο 76χρονος να παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, το οποίο στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο, χωρίς να ειδοποιήσει τις Αρχές.

Καθοριστικό ρόλο για τη διαλεύκανση της υπόθεσης αναμένεται να παίξει η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα προσδιορίσει τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλημμύρες στο Μαρόκο

Τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλημμύρες στο Μαρόκο

12:15 15/12
«Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!» - Όλγα Κεφαλογιάννη: Στα 23,5 δισ. ευρώ τα τουριστικά έσοδα για το 2025

«Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!» - Όλγα Κεφαλογιάννη: Στα 23,5 δισ. ευρώ τα τουριστικά έσοδα για το 2025

12:09 15/12
Παρατείνονται οι εργασίες στη Γραμμή 2 του Μετρό - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα

Παρατείνονται οι εργασίες στη Γραμμή 2 του Μετρό - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα

12:03 15/12
Κοντογεώργης: Τα μπλόκα διαμαρτυρίας να μην εξελιχθούν σε μπλόκα ταλαιπωρίας - Η κυβέρνηση προετοιμάζει δέσμη μέτρων ενίσχυσης των αγροτών

Κοντογεώργης: Τα μπλόκα διαμαρτυρίας να μην εξελιχθούν σε μπλόκα ταλαιπωρίας - Η κυβέρνηση προετοιμάζει δέσμη μέτρων ενίσχυσης των αγροτών

11:59 15/12
Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας δεν υποστηρίζουν κάποιο success story

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας δεν υποστηρίζουν κάποιο success story

11:49 15/12
Ιράν: Η βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί μεταφέρθηκε δύο φορές στο νοσοκομείο μετά τη «βίαιη σύλληψή» της, λέει η οικογένειά της

Ιράν: Η βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί μεταφέρθηκε δύο φορές στο νοσοκομείο μετά τη «βίαιη σύλληψή» της, λέει η οικογένειά της

11:45 15/12
Προϋπολογισμός 2026 - Γεραπετρίτης: Αναβαθμίζουμε το διπλωματικό αποτύπωμα της χώρας

Προϋπολογισμός 2026 - Γεραπετρίτης: Αναβαθμίζουμε το διπλωματικό αποτύπωμα της χώρας

11:43 15/12
Ολυμπιακός: Οι αγώνες που θα χάσει ο Ελ Κααμπί

Ολυμπιακός: Οι αγώνες που θα χάσει ο Ελ Κααμπί

11:38 15/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved