Μυστήριο στη Γλυφάδα: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από κάδο ανακύκλωσης - Real.gr

Μυστήριο στη Γλυφάδα: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από κάδο ανακύκλωσης
Μυστήριο στη Γλυφάδα: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από κάδο ανακύκλωσης

07:10, 18/09/2025
Μυστήριο στη Γλυφάδα: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από κάδο ανακύκλωσης

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης ένας άνδρας μέσα από κάδο ανακύκλωσης ενδυμάτων στη Γλυφάδα.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 03:15 τα ξημερώματα, στην Οδό Καραγιώργου και Διαδόχου Παύλου, στη Γλυφάδα, εντοπίστηκε ένας άντρας μέσα σε ένα κάδο ανακύκλωσης.

Στο σημείο μετέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να τον βγάλουν από το σημείο. Ο άντρας έχει μεταφερθεί χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για έναν άντρα Ρομά.

