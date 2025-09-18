Μυστήριο στη Γλυφάδα: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από κάδο ανακύκλωσης - Real.gr

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης ένας άνδρας μέσα από κάδο ανακύκλωσης ενδυμάτων στη Γλυφάδα.
Συγκεκριμένα, γύρω στις 03:15 τα ξημερώματα, στην Οδό Καραγιώργου και Διαδόχου Παύλου, στη Γλυφάδα, εντοπίστηκε ένας άντρας μέσα σε ένα κάδο ανακύκλωσης.
Στο σημείο μετέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να τον βγάλουν από το σημείο. Ο άντρας έχει μεταφερθεί χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για έναν άντρα Ρομά.
Χωρίς τις αισθήσεις του #απεγκλωβίστηκε άνδρας από κάδο ανακύκλωσης ενδυμάτων, και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, στην περιοχή του δήμου Γλυφάδας Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 18, 2025