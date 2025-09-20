Μυτιλήνη: Απόπειρες εξαπάτησης πολιτών από επιτήδειους – Οδηγίες από την αστυνομία - Real.gr

Περιστατικά απόπειρας εξαπάτησης πολιτών από επιτήδειους καταγράφονται το τελευταίο διάστημα κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Μυτιλήνης.

Με αφορμή τα περιστατικά αυτά, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου υπενθυμίζει χρήσιμες συμβουλές προς τους πολίτες: