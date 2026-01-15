Μυτιλήνη: Αθώοι κρίθηκαν οι διασώστες μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων - Real.gr

Αντιμετώπιζαν σοβαρές κατηγορίες για διευκόλυνση παράνομης εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών.

Αθώους έκρινε απόψε, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Βορείου Αιγαίου και τους 24 κατηγορουμένους (Έλληνες και αλλοδαπούς) που την περίοδο της προσφυγικής κρίσης (2015 – 2018) δρούσαν στη Λέσβο μέσω της οργάνωσης ERCI διασώζοντας εισερχόμενους τότε στη χώρα. Η υπόθεση εκκρεμούσε επί μια επταετία και είχε προκαλέσει δημόσιο έντονο διάλογο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη αφού κατηγορούμενοι μεταξύ των άλλων ήταν γνωστοί διασώστες μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων, όπως η Σάρα Μαρντίνι, ο Σον Μπίντερ και ο Νάσος Καρακίτσος.

Οι κατηγορούμενοι εθελοντές και εργαζόμενοι ανθρωπιστικών οργανώσεων αντιμετώπιζαν σοβαρές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος όπως:

– συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση,

– διευκόλυνση παράνομης εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση

– και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου που ταυτίστηκε με την ανάλογη πρόταση του Εισαγγελέα της έδρας, η δραστηριότητα της ERCI εντασσόταν στο ευρύτερο πλαίσιο των επιχειρήσεων που αναπτύχθηκαν στη Λέσβο εκείνη την περίοδο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ