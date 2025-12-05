Ν. Χαρδαλιάς: Αυτοψία στον Κηφισό – Σε εξέλιξη 50 αντιπλημμυρικά έργα, άλλα τέσσερα παραδόθηκαν - Real.gr

Κίνδυνος στον Κηφισό από την κακοκαιρία δεν υπήρξε, λειτούργησαν όπως αναμενόταν, οι καθαρισμοί στο πλακόστρωτο τμήμα του ποταμού και το αντιπλημμυρικό έργο, το οποίο έγινε στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, ήταν όμως ένα μαρτύριο η κυκλοφορία για τους οδηγούς εκείνες τις ώρες, ιδιαίτερα τις πρωινές.

Αυτοψία έγινε από τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά.

Όπως δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς: «Πάρα πολλά προβλήματα, δεν σας κρύβω ότι φτάσαμε στα όρια των αντοχών μας σε σχέση με κάποιες υποδομές. Συνεχίζεται το φαινόμενο όχι με την ίδια ένταση, πιστεύουμε ότι θα εκτονωθεί στις επόμενες ώρες.

Τα προβλήματα στη Δυτική Αττική είναι πιο σύνθετα, το καταλαβαίνετε. Έχουμε να κάνουμε με 3,8 εκατομμύρια στρέμματα στην Αττική, άναρχα δομημένα, με αυθαίρετες παρεμβάσεις εγκληματικές εδώ και δεκαετίες. Συνεχίζουμε και προσπαθούμε σε αυτή τη μάχη να είμαστε συνεπείς.

Θυμίζω ότι δεσμεύτηκα πριν 18 μήνες για 54 συγκεκριμένα αντιπλημμυρικά έργα, τέσσερα από αυτά έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ένα από αυτά είναι η διευθέτηση του ρέματος του Αη Γιάννη που έχει άμεση σχέση με τμήμα του Σαρανταπόταμου, εννέα είναι σε εξέλιξη το Κόρμπι, ο Ιλισσός, κατασκευάζονται αυτή τη στιγμή τρία είναι στο Ελεγκτικό, δημοπρατημένα ήδη, οκτώ από αυτά είναι σε φάση δημοπράτησης και μέχρι πιστεύω το τέλος Ιανουαρίου θα είναι στον αέρα και μένουν 30 έργα που πιστεύουμε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026 θα είναι στον αέρα.

Δηλαδή σε 24 μήνες θα έχουμε δρομολογήσει και τα 54 αυτά σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα. Και συνεχίζουμε με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, σε συνεννόηση με τα συναρμόδια υπουργεία. Είναι μια μάχη που πρέπει να την δώσουμε, αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα, είναι πάρα πολλά.

Έχουμε σημειακά ζητήματα σε πολλές γειτονιές, δεν μπορούμε με ένα μαγικό ραβδί μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να δώσουμε λύσεις σε όλα τα προβλήματα εδώ και δεκαετίες που παρουσιάζονται στα θέματα της αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αττικής.

Θέλω να θυμίσω ότι η Αττική και η αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής αφορά σε 448 ρέματα. Θέλω να το σημειώσετε αυτό, 881 χιλιόμετρα που πρέπει να τα καθαρίσουμε, να τα διευθετήσουμε, να εξασφαλίσουμε όρους πραγματικής παροχέτευσης. Ολοκληρωμένο σχέδιο εδώ και δεκαετίες δεν μπόρεσε ποτέ να εφαρμοστεί, πιστεύω όμως ότι βήμα με το βήμα, μέρα με τη μέρα, κάνουμε και ένα βήμα για να είμαστε λίγο πιο ασφαλείς».