Ν. Ιωνία: Έπεσαν τσιμέντα από γέφυρα – Κλειστή η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στο ύψος του νοσοκομείου Αγ. Όλγα - Real.gr

08:28, 12/01/2026
Λόγω πτώσης δομικών υλικών από γέφυρα στο οδόστρωμα, κλειστή είναι η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στη Λ. Εθνικής Αντιστάσης στο ύψος του νοσοκομείου Αγίου Όλγα, στο ρεύμα προς Χαλάνδρι, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Ειδικά συνεργεία του δήμου απομακρύνουν τα οικοδομικά υλικά από τον δρόμο ενώ στο σημείο υπάρχει κυκλοφοριακή δυσχέρεια.

Εμφανής είναι η φθορά στη γέφυρα, σε ένα από τα κομβικά σημεία της Νέας Ιωνίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες η συγκεκριμένη γέφυρα εδώ και καιρό αντιμετωπίζει προβλήματα καθώς τα σίδερα φαίνονται στα σημεία που έχει υποχωρήσει το σκυρόδεμα.

«Στις 05:00 με ειδοποίησαν ότι είχαν πέσει επιχρίσματα στο οδόστρωμα από τη γέφυρα. Αυτό είναι μια παλιά ιστορία», δήλωσε ο δήμαρχος της περιοχής στο ΕΡΤnews.

«Ό οπλισμός και τα επιχρίσματα είναι σαθρά. Η περιφέρεια μου απάντησε ότι δεν υπάρχει θέμα με την στατικότητα», πρόσθεσε για το πρόβλημα που επιζητεί λύση. Ευτυχώς από την πτώση των υλικών δεν τραυματίστηκε κάποιος διερχόμενος οδηγός και δεν προκλήθηκαν ζημιές σε οχήματα.

 

