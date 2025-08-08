Ν. Κακλαμάνης για την απώλεια της Λένας Σαμαρά: Η σκέψη μου είναι στον Αντώνη και τη σύζυγό του Γεωργία για τη μεγάλη δοκιμασία την οποία βιώνουν - Real.gr

Με αφορμή τον αιφνίδιο χαμό της κόρης του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απρόσμενη απώλεια της κόρης του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά.

Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τέτοιες στιγμές, όπως η απώλεια ενός παιδιού.

Σήμερα θρηνώ όχι ως Πρόεδρος της Βουλής, αλλά ως φίλος.

Η σκέψη μου είναι στον Αντώνη και τη σύζυγό του Γεωργία για τη μεγάλη δοκιμασία την οποία βιώνουν.

Εκφράζω και στους δύο καθώς και στην οικογένειά τους τα ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια».