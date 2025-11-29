«Να μας προσέχεις από εκεί ψηλά» - Το συγκινητικό αντίο στον Ραφαήλ από φίλους και συναδέλφους του - Real.gr

Συνάδελφοι και φίλοι του Ραφαήλ Γαλυφιανάκη αποχαιρετούν με συγκίνηση τον 19χρονο στρατιώτη που έχασε τη ζωή του σε άσκηση στη Ρόδο, θυμούμενοι το ήθος, την καλοσύνη και την αφοσίωσή του.

Οι συνάδελφοι του αδικοχαμένου οπλίτη εξέδωσαν συλλυπητήρια ανακοίνωση: έναν σπαρακτικό αποχαιρετισμό, με τον οποίο αναφέρονται στην πορεία του 19χρονου στο στράτευμα, σε κοινές τους στιγμές, υπογραμμίζοντας το ήθος και την ακεραιότητα του οπλίτη που έγινε «άγγελος» στον ουρανό.

Το συλλυπητήριο μήνυμά τους δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο πατέρας του Ραφαήλ, Μάνος Γαλυφιανάκης, ευχαριστώντας γενικότερα “για την αγάπη που μας έδωσε κάθε σπίτι από όλη την Ελλάδα…”.

Το συγκινητικό μήνυμα των ΕΠΟΠ – Φίλων και συναδέλφων της 3-1 Αυλώνα:

«Αγαπητέ συνάδελφε Ραφαήλ Γεώργιε Γαλυφιανάκη,

Η ημέρα της Τετάρτης που πέρασε έγινε ημέρα βαθιάς λύπης για όλα τα παιδιά, τους συναδέλφους σου, που σε γνωρίσαμε και εκπαιδευτήκαμε μαζί στον Αυλώνα ως ΕΠΟΠ.

Στο άκουσμα του ξαφνικού θανάτου σου επικράτησε παγωμάρα και κανείς δεν ήθελε να το πιστέψει.\

Σε γνωρίσαμε στον Αυλώνα την περίοδο της εκπαίδευσής μας. Τα ποικίλα χαρίσματά σου ξεπρόβαλαν αμέσως και έγινες φίλος με όλους. Η καλοσύνη σου, η προθυμία σου, η οργανωτικότητά σου και η άριστη συνεργασία σε έκαναν αγαπητό σε όλους μας.

Η αγάπη σου για το στράτευμα και την πατρίδα ήταν φανερή από την πρώτη ημέρα της παρουσίας σου στον Αυλώνα.

Σου ανατέθηκαν τα καθήκοντα του θαλαμάρχη, τα οποία έφερες εις πέρας με μεγάλη επιτυχία.

Στα αυτιά μας αντηχούν ακόμη τα πατριωτικά συνθήματα που μέσα από την ψυχή σου φώναζες στις παρελάσεις, τονώνοντας το ηθικό όλων μας.

Υπήρξες έως και την τελευταία ρανίδα του αίματός σου πιστός και φιλότιμος στρατιώτης και τήρησες τον όρκο σου στο έπακρον.

Έφυγες όμως, φίλε, ξαφνικά και αναπάντεχα, στο άνθος της ηλικίας σου.

Η απώλειά σου μας γέμισε λύπη και δάκρυα.Πρωτίστως πόνεσε την οικογένειά σου, στην οποία εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια.

Λύπησες τους φίλους σου και το χωριό σου ολόκληρο, που τόσο αγάπησες και σε λίγη ώρα θα σε δεχτεί η γη όπου γεννήθηκες, μεγάλωσες και ζούσες.

Λύπησες εμάς, τους συναδέλφους σου, που σε γνωρίσαμε λίγο αλλά μας έμεινες αξέχαστος.

Η μόνη μας παρηγοριά είναι ότι πλέον βρίσκεσαι δίπλα στον Αναστημένο Χριστό, στους Αγγέλους και στους Αγίους.

Θα αναμένουμε να σε ξαναδούμε την ημέρα της Κοινής Αναστάσεως, όπως διδάσκει η Εκκλησία μας.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη σου αποφασίσαμε να στείλουμε ένα στεφάνι από όλους μας και να συγκεντρώσουμε ένα ποσό που θα διατεθεί ως δωρεά στον Ιερό Ναό του χωριού σου, ώστε να καλύψει ανάγκες του συσσιτίου, αλλά και να δημιουργηθεί κάτι στην Εκκλησία που θα θυμίζει σε όλους –και στις επόμενες γενιές– τη μνήμη και την παρουσία σου.

Ραφαήλ Γεώργιε, η μνήμη σου ας είναι άληστη, αλησμόνητη και αιώνια.

Ο Θεός να χαρίζει παρηγοριά στους οικείους σου.

Να μας προσέχεις από ψηλά και να ξέρεις ότι δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ.

Πάντοτε θα βρίσκεσαι στις προσευχές μας.

Οι φίλοι σου,

οι ΕΠΟΠ Στρατιώτες της 3-1 του Αυλώνα.»