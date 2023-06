Ναυάγιο στην Πύλο: Οι μαρτυρίες των Λιμενικών - ΒΙΝΤΕΟ

Κυβερνήτης πλοίου του Λιμενικού περιγράφει στον ΑΝΤ1: «Στις 23:50 βρισκόμενοι δίπλα στο αλιευτικό, τους δόθηκε ένας μικρός κάβος με σκοπό να το προσεγγίσουμε και να διαπιστώσουμε τι ακριβώς χρειάζεται. Μετά από την πρόσδεση της πλώρης μας με την πλώρη του αλιευτικού ακούστηκαν φωνές στα Αγγλικά "no help go Italy’’ και παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις μας αν θέλουν βοήθεια-συνδρομή μας αγνόησαν και στις 23:57 έλυσαν τον κάβο που τους είχαμε δώσει».