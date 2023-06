Ναυάγιο στην Πύλο: Στο Λιμεναρχείο Καλαμάτας τρία άτομα για ανάκριση - Στους 78 οι νεκροί - ΒΙΝΤΕΟ

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν με περιπολικά σκάφη, ένα ναυαγοσωστικό του λιμενικού, μία φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού, επτά παραπλέοντα πλοία, ένα ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος της FRONTEX.

Στους 78 οι νεκροί μετανάστες

Τους 78 έφτασαν οι νεκροί που έχουν περισυλλεγεί μέχρι αυτήν την ώρα από τα πληρώματα διασωστών που έχουν φτάσει στο σημείο του ναυαγίου από την πρώτη στιγμή. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολος ο εντοπισμός των επιζώντων ή των νεκρών.

Το χρονικό της τραγωδίας ανοιχτά της Πύλου

Το αλιευτικό σκάφος εντοπίστηκε την Τρίτη σύμφωνα με τις αρχές, από το Τομπρούκ της Λιβύης με προορισμό την Ιταλία. Οι ελληνικές αρχές ειδοποιήθηκαν από τις αντίστοιχες ιταλικές περί τις 2:30 τα ξημερώματα. Αμέσως, τέθηκαν σε επιφυλακή τα νοσοκομεία Τρίπολης, της Καλαμάτας, της Κυπαρισσίας και της Σπάρτης.

Τέσσερις μετανάστες διακομίστηκαν με «Super Puma» στο νοσοκομείο της Καλαμάτας το μεσημέρι της Τέταρτης. Είναι καλά στην υγεία τους, ωστόσο αντιμετωπίζουν κάποια παθολογικά προβλήματα, τα οποία δεν είναι σοβαρά.

Στην Καλαμάτα μετέβη ο διοικητής της 7ης ΥΠΕ, ο κ. Καρβέλης, καθώς και ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, κ. Νίκος Παπαευσταθίου, όπως και ιατροδικαστικό κλιμάκιο από την Αθήνα.

Σχεδόν 100 μετανάστες έφτασαν στο λιμάνι της Καλαμάτας.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και ο ΔΟΜ για το ναυάγιο της Πύλου

Για μια αδιανόητη τραγωδία ανοιχτά της Πύλου, μιλά σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, τονίζοντας ότι οι άνθρωποι που αναγκάζονται να διαφύγουν από τις πατρίδες τους χρειάζονται περισσότερες ασφαλείς οδούς, αλλιώς δεν τους απομένουν παρά θανατηφόρα αδιέξοδα.

«Μια αδιανόητη τραγωδία εκτυλίσσεται σήμερα με το ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου. Όπως αναφέρεται, έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής 59 πτώματα, ενώ υπάρχουν φόβοι για εκατοντάδες ακόμα ανθρώπους που μπορεί να αγνοούνται. Πρόκειται για θανάτους που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Οι άνθρωποι που αναγκάζονται να διαφύγουν από τις πατρίδες τους χρειάζονται περισσότερες ασφαλείς οδούς, αλλιώς δεν τους απομένουν παρά θανατηφόρα αδιέξοδα», αναφέρεται χαρακτηριστική στην ανάρτηση.

Σε μια ακόμα μια τραγωδία στο Αιγαίο που ενισχύει την επείγουσα ανάγκη για συγκεκριμένη, ολοκληρωμένη δράση από τα κράτη για να σωθούν ζωές στη θάλασσα και να μειωθούν τα επικίνδυνα ταξίδια επεκτείνοντας ασφαλείς και τακτικές οδούς μετανάστευσης, αναφέρεται η ανάρτηση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης.

«Ναυάγιο σημειώθηκε σήμερα ανοιχτά της Πύλου, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή. Μέχρι στιγμής 104 επιζώντες μεταφέρθηκαν στην ακτή ενώ 32 σοροί ανασύρθηκαν. Οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται και φοβόμαστε ότι χάθηκαν περισσότερες ζωές. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο πλοίο επέβαιναν έως και 400 άτομα. Άλλη μια τραγωδία στο Αιγαίο που ενισχύει την επείγουσα ανάγκη για συγκεκριμένη, ολοκληρωμένη δράση από τα κράτη για να σωθούν ζωές στη θάλασσα και να μειωθούν τα επικίνδυνα ταξίδια επεκτείνοντας ασφαλείς και τακτικές οδούς μετανάστευσης», αναφέρει η ανάρτηση πριν από περίπου δυο ώρες.

It is heart-breaking. 41 bodies recovered & fears that hundreds more may be missing in a shipwreck off Pylos, Greece.

Such tragic deaths at sea are avoidable.

We need more safe pathways for people forced to flee. They should not be left with impossible life-threatening choices. pic.twitter.com/ZqTsRX9CdX