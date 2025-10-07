Quantcast
Ναυάγιο με μετανάστες στο Ακρωτήρι Πέτρας νότια της Λέσβου: Τέσσερις νεκροί - Real.gr
Ναυάγιο με μετανάστες στο Ακρωτήρι Πέτρας νότια της Λέσβου: Τέσσερις νεκροί

11:56, 07/10/2025
Ναυάγιο με μετανάστες στο Ακρωτήρι Πέτρας νότια της Λέσβου: Τέσσερις νεκροί

Τουλάχιστον τέσσερις μετανάστες νεκροί μετά από ναυάγιο κοντά στο Ακρωτήρι Πέτρας νότια της Λέσβου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση διάσωσης του λιμενικού σώματος. Στις έρευνες συμμετέχει και ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας.

