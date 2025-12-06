Ναυάγιο νότια της Κρήτης - Εντοπίστηκαν 18 νεκροί μετανάστες - Real.gr

Τραγικός είναι ο απολογισμός ναυαγίου που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή 26 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της νήσου Χρυσή Κρήτης, όπου οι λιμενικές αρχές περισυνέλλεξαν 18 σορούς αλλοδαπών από ημιβυθισμένη λέμβο που εντόπισε φορτηγό πλοίο με σημαία Τουρκίας.

Σύμφωνα με την ελληνική ακτοφυλακή, στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο πλοία του Λιμενικού Σώματος, ένα σκάφος της Frontex, τρία παραπλέοντα πλοία, καθώς και ένα ελικόπτερο Super Puma και αεροσκάφος της Frontex, για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διασώθηκαν δύο αλλοδαποί, ενώ έχουν περισυλλεγεί οι 18 σοροί οι οποίοι θα μεταφερθούν με σκάφη του λιμενικού στην Ιεράπετρα.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες ανετράπη ή βυθίστηκε η λέμβος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, δεν υπάρχουν άλλοι αγνοούμενοι, ενώ η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έχει πλέον ολοκληρωθεί, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία για επιπλέον επιβαίνοντες.