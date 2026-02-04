Quantcast
Nαυάγιο στη Χίο: Τα νεότερα για τους τραυματίες- Τι λέει ο διοικητής του νοσοκομείου του νησιού - Real.gr
11:28, 04/02/2026
«Δύο με τρεις από τους τραυματίες του χτεσινού ναυαγίου που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Χίου αναμένεται να διακομιστούν σε νοσοκομείο της Αθήνας», ανέφερε σε δηλώσεις του ο διοικητής του νοσοκομείου Χίου Χρήστος Τσιαχρής.

Από τους συνολικά 24 μετανάστες που νοσηλεύονται (7 άντρες, 6 γυναίκες και 11 ανήλικοι), σύμφωνα με τον κ. Τσιαχρή, πέντε χειρουργήθηκαν, ένας έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ενώ τέσσερις νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου. Δέκα αναμένεται να λάβουν εξιτήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αλλοδαποί, κατά δήλωσή τους, είναι αφγανικής καταγωγής, ενώ ένας Μαροκινός.

