Quantcast
Ναυάγιο στη Γαύδο με τρεις νεκρούς: Αγωνία για μητέρες και παιδιά που αγνοούνται - Οι μετανάστες φώναζαν «βοήθεια» πάνω στην βάρκα - BINTEO - Real.gr
real player

Ναυάγιο στη Γαύδο με τρεις νεκρούς: Αγωνία για μητέρες και παιδιά που αγνοούνται – Οι μετανάστες φώναζαν «βοήθεια» πάνω στην βάρκα – BINTEO

11:59, 12/11/2025
Ναυάγιο στη Γαύδο με τρεις νεκρούς: Αγωνία για μητέρες και παιδιά που αγνοούνται – Οι μετανάστες φώναζαν «βοήθεια» πάνω στην βάρκα – BINTEO

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διασωθέντες αναφέρουν ότι αγνοούνται ακόμη εννέα άτομα, ανάμεσά τους δύο μητέρες με τα παιδιά τους. Οι πρώτες βοήθειες τους παρασχεθηκαν στην Αγία Γαλήνη από γιατρούς του Κ.Υ Σπηλίου.

Οπως αναφέρει το neakriti, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 55 άτομα – 18 υπήκοοι Μπαγκλαντές, 7 Αιγύπτιοι, 7 Σομαλοί, 5 από την Υεμένη, 4 Σύροι,εκ των οποίων οι τρεις ανήλικοι και 14 Σουδανοί – που μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα στην Αγυιά. Έχουν εντοπιστεί τρεις νεκροί δύο άνδρες και μία γυναίκα. Υπάρχουν αναφορές πως ένας από τους άνδρες ενδέχεται να είναι ανήλικος, κάτι που δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Ανάμεσα στους διασωθέντες που βρίσκονται στην Αγυιά είναι τρία ανήλικα, δύο κορίτσια και ένα αγόρι. Αυτή την ώρα γιατροί και νοσηλευτές της Τοπικής Μονάδας Υγείας, υπό την επίβλεψη του γιατρού Στέφανου Ντουκάκη, εξετάζουν και παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στους ταλαιπωρημένους ανθρώπους.

Στην περιοχή επιχειρούν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, δύο παραπλέοντα πλοία, ένα drone και ένα πλοίο της Frontex, ενώ χθες είχε συμμετάσχει και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (11/11), περίπου δέκα ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, όταν λέμβος που μετέφερε δεκάδες μετανάστες ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.

Στο βίντεο του ERTnews φαίνονται οι μετανάστες πάνω στη βάρκα να φωνάζουν για «βοήθεια», ενώ η θάλασσα είναι φουρτουνιασμένη, αναδεικνύοντας την επικινδυνότητα της διάσωσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Τραγωδία με 3χρονο στην Αχαΐα - Τι λέει ο συγγενής που ήταν μαζί με τον μικρό Ανδρέα

Τραγωδία με 3χρονο στην Αχαΐα - Τι λέει ο συγγενής που ήταν μαζί με τον μικρό Ανδρέα

12:42 12/11
Δείτε όλη τη συνέντευξη του Κυριάκου Βελόπουλου στον realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου

Δείτε όλη τη συνέντευξη του Κυριάκου Βελόπουλου στον realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου

10:00 12/11
Μιχαηλίδου: Ανακλήθηκαν σχεδόν 3.000 αιτήσεις για το «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» - Οι 1.200 στην Ηλεία, το ίδιο ακίνητο δηλώθηκε από 20 άτομα!

Μιχαηλίδου: Ανακλήθηκαν σχεδόν 3.000 αιτήσεις για το «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» - Οι 1.200 στην Ηλεία, το ίδιο ακίνητο δηλώθηκε από 20 άτομα!

12:53 12/11
Νίκαια: Εβαλαν φωτιά σε όχημα σωφρονιστικού υπαλλήλου - Εντοπίστηκε χειροβομβίδα στην αυλή του σπιτιού του

Νίκαια: Εβαλαν φωτιά σε όχημα σωφρονιστικού υπαλλήλου - Εντοπίστηκε χειροβομβίδα στην αυλή του σπιτιού του

07:49 12/11
«Δεν μπορώ να βγάλω 15 βήματα, θέλω να ζήσω…» - Η συγκλονιστική ανάρτηση της Αναστασίας Τασούλα πριν χάσει τη μάχη με την κυστική ίνωση

«Δεν μπορώ να βγάλω 15 βήματα, θέλω να ζήσω…» - Η συγκλονιστική ανάρτηση της Αναστασίας Τασούλα πριν χάσει τη μάχη με την κυστική ίνωση

10:49 12/11
Θρήνος στη Λάρισα για 26χρονο φοιτητή που σκοτώθηκε πέφτοντας από πεζογέφυρα στη Συγγρού - Συγκλονίζει ο πατέρας του

Θρήνος στη Λάρισα για 26χρονο φοιτητή που σκοτώθηκε πέφτοντας από πεζογέφυρα στη Συγγρού - Συγκλονίζει ο πατέρας του

09:22 12/11
Σοκαρισμένη η Βασιλική Μιλλούση – Πέταξαν πέτρες στο σπίτι της

Σοκαρισμένη η Βασιλική Μιλλούση – Πέταξαν πέτρες στο σπίτι της

08:50 12/11
Πώς θα χάσω εύκολα και γρήγορα δέκα κιλά;

Πώς θα χάσω εύκολα και γρήγορα δέκα κιλά;

12:30 12/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved