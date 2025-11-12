Ναυάγιο στη Γαύδο με τρεις νεκρούς: Αγωνία για μητέρες και παιδιά που αγνοούνται - Οι μετανάστες φώναζαν «βοήθεια» πάνω στην βάρκα - BINTEO - Real.gr

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διασωθέντες αναφέρουν ότι αγνοούνται ακόμη εννέα άτομα, ανάμεσά τους δύο μητέρες με τα παιδιά τους. Οι πρώτες βοήθειες τους παρασχεθηκαν στην Αγία Γαλήνη από γιατρούς του Κ.Υ Σπηλίου.

Οπως αναφέρει το neakriti, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 55 άτομα – 18 υπήκοοι Μπαγκλαντές, 7 Αιγύπτιοι, 7 Σομαλοί, 5 από την Υεμένη, 4 Σύροι,εκ των οποίων οι τρεις ανήλικοι και 14 Σουδανοί – που μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα στην Αγυιά. Έχουν εντοπιστεί τρεις νεκροί δύο άνδρες και μία γυναίκα. Υπάρχουν αναφορές πως ένας από τους άνδρες ενδέχεται να είναι ανήλικος, κάτι που δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Ανάμεσα στους διασωθέντες που βρίσκονται στην Αγυιά είναι τρία ανήλικα, δύο κορίτσια και ένα αγόρι. Αυτή την ώρα γιατροί και νοσηλευτές της Τοπικής Μονάδας Υγείας, υπό την επίβλεψη του γιατρού Στέφανου Ντουκάκη, εξετάζουν και παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στους ταλαιπωρημένους ανθρώπους.

Στην περιοχή επιχειρούν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, δύο παραπλέοντα πλοία, ένα drone και ένα πλοίο της Frontex, ενώ χθες είχε συμμετάσχει και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (11/11), περίπου δέκα ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, όταν λέμβος που μετέφερε δεκάδες μετανάστες ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.

Στο βίντεο του ERTnews φαίνονται οι μετανάστες πάνω στη βάρκα να φωνάζουν για «βοήθεια», ενώ η θάλασσα είναι φουρτουνιασμένη, αναδεικνύοντας την επικινδυνότητα της διάσωσης.