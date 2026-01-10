Νάυπλιο: Η θάλασσα βγήκε στη στεριά, πλημμύρισαν δρόμοι - Δείτε βίντεο - Real.gr

Μια πρωτόγνωρη δύσκολη κατάσταση αντιμετώπισαν κάτοικοι και καταστηματάρχες στην πόλη του Ναυπλίου, καθώς από τους μανιασμένους ανέμους τεράστια κύματα της θάλασσας έσπρωξαν τα νερά στην παλιά πόλη με αποτέλεσμα δρόμοι να πλημμυρίσουν και να διακοπή η κυκλοφορία στην παλιά πόλη από τις οδούς Αμαλίας και Συγγρού.

Στο πόδι βρίσκεται η πυροσβεστική και οι υπηρεσίες του δήμου με συνεργεία που προσπαθούν να επιλύσουν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, αποφράζοντας φραγμένα φρεάτια.

Η κατάσταση αυτή είναι πρωτόγνωρη για το Ναύπλιο που δεν έχει αντιμετωπίσει ξανά τέτοιας έκτασης κατάσταση.

Δείτε το βίντεο: