Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Φερόμενος ως φυσικός αυτουργός ο 22χρονος που παρουσιαζόταν ως συνεργός - Real.gr

Αλλάζει η κατηγορία σε «φυσικό αυτουργό».

Για περίπου τέσσερις ώρες παρέμεινε σήμερα (10/01) στα δικαστήρια της Καλαμάτας ο 22χρονος Χ.Τ., ο οποίος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως στις Αρχές στα μέσα Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας ότι είναι συνεργός στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας και αναλαμβάνοντας τότε την ηθική αυτουργία.

Πλέον, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας που χειρίζεται την υπόθεση, αποδίδει στον 22χρονο τον ρόλο του «φυσικού αυτουργού» της διπλής δολοφονίας, καθώς φέρεται να ήταν το πρόσωπο που εισήλθε το μοιραίο βράδυ στη σκηνή του εγκλήματος, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος το είχε αρνηθεί στην πρώτη του απολογία.

Ο νέος συνήγορος του 22χρονου, κ. Νικόλαος Αλετράς μαζί με τον δικηγόρο Αλέξανδρο Μαργέλη, ζήτησαν προθεσμία μίας εβδομάδας προκειμένου να ενημερωθεί πλήρως για το σύνολο της δικογραφίας. Ωστόσο, η ανακρίτρια έδωσε προθεσμία έως την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου και ώρα 10 το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εντολέας του επιθυμεί να συνεισφέρει περισσότερα στοιχεία γύρω από την υπόθεση, επιμένοντας ωστόσο ότι δεν ήταν εκείνος που πυροβόλησε.

Τι δήλωσε ο συνήγορος του 22χρονου

Σε αναλυτική δήλωσή του, ο κ. Αλετράς τόνισε πως η σημερινή διαδικασία είχε ως στόχο τη χορήγηση επαρκούς χρόνου για τη μελέτη του ογκώδους υλικού της δικογραφίας, επισημαίνοντας ότι έχουν μεσολαβήσει τρεις συλλήψεις, τρεις απολογίες και πλήθος αποδεικτικών μέσων, τόσο ηλεκτρονικών όσο και φυσικών.

Όπως ανέφερε, ο 22χρονος ήταν ο πρώτος που παραδόθηκε αυτοβούλως στις Αρχές και είχε εξαρχής υποστηρίξει ότι δεν εισήλθε στη σκηνή του εγκλήματος, ενώ σημείωσε πως η μεταβολή της κατηγορίας από «ηθικό αυτουργό» σε «φυσικό αυτουργό» συνιστά ουσιώδη αλλαγή.

Ο συνήγορος υπογράμμισε επίσης ότι ο εντολέας του είναι κρατούμενος στα κρατητήρια της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας και πως ο χρόνος είναι καθοριστικός, δεδομένου ότι μόνο τα ηλεκτρονικά αρχεία της δικογραφίας φτάνουν τα 600 gigabyte, γεγονός που καθιστά ανθρωπίνως αδύνατη την πλήρη μελέτη τους σε ελάχιστες ημέρες.

Παρά τον περιορισμένο χρόνο, όπως ανέφερε, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε έως την Τετάρτη να υπάρξει μια τεκμηριωμένη και αξιοπρεπής υπερασπιστική τοποθέτηση.

Συμπληρωματική απολογία και για τον δεύτερο 22χρονο

Την ίδια ώρα, στα γραφεία της ανακρίτριας βρέθηκε και ο έτερος προφυλακισμένος 22χρονος, Ι.Μ., στον οποίο αρχικά είχε αποδοθεί ο ρόλος του φυσικού αυτουργού, αλλά πλέον φέρεται να αντιμετωπίζεται ως συνεργός.

Ο 22χρονος ελληνοβρετανικής καταγωγής κλήθηκε να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά, ωστόσο πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πλέον η ανακρίτρια τού αποδίδει τον ρόλο του συνεργού στην υπόθεση, ενώ αρχικά είχε κατηγορηθεί ως φυσικός αυτουργός.