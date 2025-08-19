Νέα Χαλκηδόνα: Η στιγμή της εκτροπής του πυροσβεστικού οχήματος – ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
Νέα Χαλκηδόνα: Η στιγμή της εκτροπής του πυροσβεστικού οχήματος – ΒΙΝΤΕΟ

22:37, 19/08/2025
Εκτός κινδύνου ο τραυματίας πυροσβέστης.

Το φως της δημοσιότητας είδε ένα βίντεο από το τροχαίο στην Νέα Χαλκηδόνα, στο οποίο ενεπλάκη ένα πυροσβεστικό όχημα.

Όπως φαίνεται από τις εικόνες, το όχημα βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε σε δένδρα, ενώ μετέβαινε για κατάσβεση σε αστική πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας από τους πυροσβέστες, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο 251 ΓΝΑ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της Τρίτης (19/8) στην οδό Αγίων Αναργύρων, κοντά στη συμβολή με την οδό Αχαρνών.

Για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία.

 

 

