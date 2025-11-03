Νέα διάσωση μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου - Real.gr

Εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της FRONTEX.

Στη διάσωση μιας ακόμα ομάδας μεταναστών που εντοπίστηκε σε λέμβο στη θάλασσα νότια της Κρήτης, προχώρησε το μεσημέρι το Λιμενικό Σώμα. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πρόκειται για λέμβο με 25 άτομα που εντοπίστηκαν στα 30 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου από αεροσκάφος της δύναμης FRONTEX, ενώ στο σημείο έσπευσε περιπολικό πλοίο του Λιμενικού. Οι 25 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Χώρας Σφακιων και από εκεί με λεωφορείο στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς.