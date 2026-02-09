Πρυτανικές αρχές ΑΠΘ: Δεν είχαμε δώσει άδεια για την εκδήλωση – Καμία φθορά εντός πανεπιστημίου - Real.gr

Σε εξηγήσεις για τα επεισόδια που έλαβαν χώρα έξω από το ΑΠΘ τα ξημερώματα του Σαββάτου, προχώρησε ο πρύτανης του πανεπιστημίου, Κυριάκος Αναστασιάδης.

Ο κ. Αναστασιάδης, τόνισε στην υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ότι «τα επεισόδια έγιναν εκτός Πανεπιστημίου και ότι «η αστυνομία ήταν ενημερωμένη», ενώ επανέλαβε ότι «δεν υπήρχε καμία έγκριση και άδεια από τις πρυτανικές αρχές για να γίνει το πάρτι».

Την ίδια ώρα, ενημέρωσε ότι «δεν υπάρχει καμία φθορά εντός πανεπιστημίου, ενώ έχει ξεκινήσει με δική του εντολή ΕΔΕ για να αναζητηθεί σε ποιο σημείο υπήρξε το κενό της ασφάλειας.

Στο υπουργείο Παιδείας αναμένουν την επίσημη καταγραφή των γεγονότων από την Αστυνομία, προκειμένου να έχουν μία ολοκληρωμένη εικόνα έτσι ώστε να αποδοθούν ευθύνες.

Σχετικά με τα συστήματα ελέγχου, εντός του έτους θα προχωρήσουν και οι σχετικοί διαγωνισμοί και θα εκδοθούν και οι αναγκαίες υπουργικές αποφάσεις για τη λειτουργία των μονάδων ασφαλείας, όχι μόνο στο ΑΠΘ αλλά σε όλα τα μεγάλα campus της χώρας.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Κυριάκος Αναστασιάδης:

«Ό,τι έγινε, έγινε εκτός Πανεπιστημίου. Δεν υπάρχει καμία φθορά μέσα στο Πανεπιστήμιο. Η εισαγγελική έρευνα έγινε από τον εισαγγελέα για ότι έγινε έξω από το πανεπιστήμιο. Στο πανεπιστήμιο μέσα μπήκαν τα ξένα αυτά στοιχεία. Να ξέρετε ότι ήδη το πανεπιστήμιο έχει ξεκινήσει με δική μου εντολή ΕΔΕ. Προφανώς και δεν υπήρχε καμία έγκριση, απεναντίας έδωσα στην Υπουργό την απαγόρευση της πραγματοποίησης τέτοιου είδους εκδήλωσης».

Σε νέα δήλωση προχώρησαν οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ σχετικά με τα επεισόδια, που ξέσπασαν στο campus του Πανεπιστημίου τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Αναλυτικά:

«Πρυτανεία και Υπουργείο Παιδείας βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά και δίνουμε από κοινού τη μάχη – η οποία έχει ήδη αποδώσει σημαντικούς καρπούς – για ελεύθερα, δημοκρατικά και ασφαλή δημόσια πανεπιστήμια.

Αυτό επιβεβαιώθηκε πλήρως στη συνάντηση που είχαμε νωρίτερα σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας με την Υπουργό Παιδείας κα Σοφία Ζαχαράκη και τον Υφυπουργό κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου.

Η εσωτερική έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ολοκληρώνεται και θα υπάρξει η επίσημη αναφορά, όπως ζητήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Έχουμε πλήρη επίγνωση ως Πρυτανεία των δεσμεύσεων και των ευθυνών μας, έναντι του νόμου αλλά κυρίως της ευθύνης μας έναντι των φοιτητών και των οικογενειών τους».

Στο μεταξύ, νωρίτερα ο εισαγγελέας παρενέβη για όσα συνέβησαν και παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών ζητώντας να διερευνηθεί εάν η Πρυτανεία του Αριστοτελείου γνώριζε για το πάρτι που ήταν να διοργανωθεί, αν υποβλήθηκε κάποιο αίτημα και αν δόθηκε άδεια. Επίσης ζητά να διερευνηθεί τι στάση έχει κρατήσει η εταιρεία φύλαξης στο Αριστοτέλειο για αυτή την υπόθεση.