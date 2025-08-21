Νέα δράση από το ECOCITY για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών: Podcasts που δίνουν φωνή στη πόλη του αύριο - Real.gr

Το ECOCITY Voices είναι η νέα δράση – σειρά Podcast του ECOCITY που απαντά σε ερωτήματα ποιότητας ζωής και βιωσιμότητας στις πόλεις μας. Στόχος είναι η ενημέρωση και, κατ’ επέκταση, η ενεργοποίηση του πολίτη, μέσα από συζητήσεις με έμπειρους επιστήμονες και συμβούλους.

Το ECOCITY είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα (2004), που δρα σε εθνικό επίπεδο με επίκεντρο το αστικό περιβάλλον και τις αρχές του εθελοντισμού. Διοικείται από 5μελές Δ.Σ. και 5μελή Επιστημονική Επιτροπή, ενώ διαθέτει τοπικούς τομείς σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Μέλη του είναι προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό, επιστημονικό και επιχειρηματικό χώρο, με πάνω από 2.500 ενεργούς υποστηρικτές πανελλαδικά. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά δίκτυα ΜΚΟ (EEB, T&E, PAN Europe, EKO Energy, ECOS, MIO/ECSDE) και οι δράσεις του επικεντρώνονται γύρω από τους 5 πυλώνες :

Κλιματικά ουδέτερη & βιώσιμη πόλη

Κυκλική οικονομία & οικονομία κοινής χρήσης

Κοινωνικά συμπαγή & υγιή πόλη

Βιώσιμη κινητικότητα & μικροκινητικότητα

Τεχνολογικά καινοτόμο περιβάλλον

Η έναρξη γίνεται με τα πρώτα πέντε επεισόδια:

EP01: Χριστιάνα Πειρασμάκη, ΜΒΑ, Αντιπρόεδρος Ecocity — Πυλώνες δράσης ECOCITY & Η αξία μιας συμπαγούς και υγειούς πόλης.

EP02: Δρ. Έρη Μπιζάνη, Χημικός, ΓΓ ΔΣ Ecocity — Τοξικά χημικά της καθημερινότητάς μας, πρόγραμμα LIFE ChemBee & πλατφόρμα CheckED.

EP03: Πολεοδόμος και Συγκοινωνιολόγος, Ομότ. καθηγ. ΕΜΠ Θάνος Βλαστός, μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Ecocity — Βιώσιμη κινητικότητα στην πράξη.

EP04: Μαργαρίτα Καραβασίλη, Αρχιτέκτων Πολεοδόμος, μέλος ΔΣ Ecocity — Πόλη, υγεία & ατμοσφαιρική ρύπανση.

EP05: καθ. ΠΑΔΑ Δρ. Κωνσταντίνα Σκαναβή, μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Ecocity— Skyros Project & Επικοινωνία της επιστήμης.

Επόμενα επεισόδια:

Την Τετάρτη 27/08 θα ακολουθήσουν δύο νέα επεισόδια (EP06–EP07):

Δρ. Ανθή Πουρνάρα — Πώς τα Πρότυπα (standardisation) υποστηρίζουν την πολιτεία & τι σημαίνει εθελοντισμός για έναν νέο/α επιστήμονα. (Μέλος Επιστ. Επιτροπής ECOCITY, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής ECOS.)

Δρ. Βασιλική Ασημακοπούλου — Ατμοσφαιρική ρύπανση και υγεία πόλεων, μέτρηση έκθεσης και μέτρα. (IERSD/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών—Research Director/Urban Atmospheric Pollution).

Όλα τα επεισόδια του ECOCITY Voices είναι διαθέσιμα σε Apple Podcasts, Spotify και YouTube. Νέα επεισόδια κάθε Τετάρτη.