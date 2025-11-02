Νέα εμφάνιση λύκου στη Μεγάλη Παναγία της Χαλκιδικής - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Άλλο ένα περιστατικό εμφάνισης λύκου σε κατοικημένη περιοχή καταγράφηκε στη Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα το απόγευμα της Πέμπτης (30/10) ένας κάτοικος της περιοχής αντιλήφθηκε την παρουσία του λύκου και τον κατέγραψε να κινείται κοντά σε κάδους απορριμμάτων αναζητώντας τροφή.

Μάλιστα ο λύκος εμφανίστηκε στο χωριό όταν έπαιζαν και κυκλοφορούσαν παιδιά.

Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό εμφάνισης λύκου, καθώς πριν περίπου από ένα μήνα, λύκος εθεάθη στα Σήμαντρα, ενώ τον Σεπτέμβριο λύκος επιτέθηκε και τραυμάτισε ένα πεντάχρονο κοριτσάκι σε παραλία στο Νέο Μαρμαρά.