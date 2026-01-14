Νέα εποχή για τη Δικαιοσύνη ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υπόθεσης - Πολλαπλά οφέλη για δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους και πολίτες - Real.gr

Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υπόθεσης, που αποτελεί τομή στον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και μία από τις πλέον σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Δικαιοσύνης, παρουσιάστηκε σήμερα σε ειδική εκδήλωση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, του Υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου και του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, Ιωάννη Μπούγα παρουσιάστηκαν αναλυτικά από τον υπεύθυνο διαχείρισης έργου της αναδόχου εταιρείας Netcompany, Γιάννη Μελιανό τα βήματα για την ηλεκτρονική υποβολή των δικογράφων και των λοιπών εγγράφων σε έναν ενιαίο, ψηφιακό χώρο, εξασφαλίζοντας πληρότητα, ασφάλεια και άμεση πρόσβαση για όλους τους εμπλεκόμενους σε μια δικαστική υπόθεση.

Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υπόθεσης, είναι ένα θεσμικά κατοχυρωμένο εργαλείο, η δημιουργία του οποίου στην πολιτική δίκη προβλέφθηκε με τον νόμο 5221/2025, και στον οποίο οι δικηγόροι θα μπορούν να καταθέτουν όλα τα έγγραφα ηλεκτρονικά από το γραφείο τους, να επιλέγουν από τις προτεινόμενες στο σύστημα ημερομηνία δικασίμου και να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την εξέλιξη της υπόθεσης από το Πρωτοδικείο έως και την έκδοση απόφασης από τον Άρειο Πάγο.

Οι δικαστές αποκτούν άμεση και πλήρη ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, χωρίς ογκώδεις εκτυπώσεις και καθυστερήσεις.

Για τους πολίτες, η καινοτομία αυτή συνεπάγεται ευκολότερη, ταχύτερη και πιο οικονομική πρόσβαση στη Δικαιοσύνη. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία στα δικαστήρια για την παρακολούθηση της υπόθεσής τους, εξοικονομείται χρόνος και κόστος, ενώ ενισχύεται η εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς, χάρη στη διαφάνεια και την αξιοπιστία των ηλεκτρονικών διαδικασιών.

Σύμφωνα με το άρθρο 119 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο Ηλεκτρονικός Φάκελος θα περιλαμβάνει όλα τα σχετικά έγγραφα, όπως είναι: δικόγραφα (αγωγές, εφέσεις, ανακοπές, αιτήσεις αναίρεσης, κ.ά.), προτάσεις, προσθήκες και αξιολογήσεις μαρτυρικών καταθέσεων, πληρεξούσια, γραμμάτια προείσπραξης, δικαστικό ένσημο και νομιμοποιητικά έγγραφα, ένορκες βεβαιώσεις, εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης και αυτοψίας και έγγραφα διαμεσολάβησης, σχετική νομολογία, διατάξεις και αποφάσεις της υπόθεσης.

Με αυτόν τον τρόπο ολόκληρη η δικογραφία θα βρίσκεται σε έναν ενιαίο, αξιόπιστο και ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον προσφέροντας πολλαπλά οφέλη στους δικαστικούς λειτουργούς, το νομικό κόσμο και, κυρίως, στους πολίτες.

Ο ηλεκτρονικός φάκελος υπόθεσης περιορίζει αναμφισβήτητα την ανάγκη εκτύπωσης χιλιάδων σελίδων εγγράφων και τη διακίνηση έγχαρτων φακέλων, μειώνει σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και εξοικονομεί ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης από την 1η Ιανουαρίου 2026, σταδιακά θα κατατίθενται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για τις κτηματολογικές υποθέσεις. Από την 1η Απριλίου θα επεκταθεί για το σύνολο των υποθέσεων της τακτικής διαδικασίας. Η πλήρης εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Φακέλου σε όλες τις βαθμίδες και κλάδους της Δικαιοσύνης (ποινική, αστική, διοικητική) αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, καταργώντας οριστικά τη χρήση έγχαρτου φακέλου.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης στην τοποθέτησή του τόνισε :

«Σήμερα είναι ακόμα μία καλή στιγμή για τη Δικαιοσύνη. Αυτό που παρουσιάζουμε για μας θεωρείται η πραγματική τομή στον τρόπο που θα λειτουργεί η Δικαιοσύνη από δω και πέρα. Είναι στην πραγματικότητα το τρίτο κατά σειρά βήμα, με το οποίο εξελίσσεται όλη αυτή η αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της Δικαιοσύνης όσον αφορά τις αστικές δικές. Και βεβαίως και τις ποινικές ,αλλά αυτό θα το δούμε λίγο αργότερα.

Το πρώτο ήταν αυτό που ονομάστηκε Δικαστικός Χάρτης και ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, από τον οποίο προέκυψαν επιπλέον 1000 δικαστές στο πρώτο βαθμό όπου και παρατηρούνται οι μεγάλες καθυστερήσεις. Το δεύτερο βήμα είναι ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, ο οποίος ισχύει από την 1η Ιανουαρίου αυτής της χρονιάς. Το τρίτο είναι αυτό που ήδη ισχύει όσον αφορά τις υποθέσεις κτηματολογικού ενδιαφέροντος, αλλά από τώρα μπορούμε να πούμε ότι από την 1η Απριλίου το βήμα αυτό θα χρησιμοποιηθεί για το σύνολο των υποθέσεων της τακτικής διαδικασίας και από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026, δηλαδή από την καινούργια δικαστική χρονιά, στο σύνολο των υποθέσεων της πολιτικής δικαιοσύνης.

Νωρίτερα είχαμε τη χαρά και την τιμή να παρουσιαστεί το έργο αυτό στον Πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη σε ένα δικηγορικό γραφείο για το πως λειτουργεί στην πράξη ένας δικηγόρος. Εκεί, έγινε ακριβώς μία διαδικασία, η οποία δεν ήταν εικονική, ήταν πραγματική. Σε πραγματική αγωγή με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων, με το πως συγκεντρώνονται ηλεκτρονικά τα στοιχεία, πως υποβάλλεται η αγωγή μαζί με τα στοιχεία επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά, πως απευθύνεται στο συγκεκριμένο Πρωτοδικείο και πως από το Πρωτοδικείο του δίδονται διαθέσιμες δικάσιμοι και τα διαθέσιμα πινάκια για να επιλέξει.

Θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω πριν απ’ όλα τον Υπουργό Ψηφιακής διακυβέρνησης κ. Παπαστεργίου η ομάδα του οποίου δουλεύει εξαιρετικά μαζί μας και παρότι είναι μηχανικός ο ίδιος είναι πραγματικά αφοσιωμένος στο πως η ελληνική Δικαιοσύνη μπορεί να αλλάξει εποχή και αυτό το πετυχαίνουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την Κοινωνία της Πληροφορίας και την εταιρεία που συνεργάζεται μαζί μας. Και βεβαίως πάντα εμείς οφείλουμε να λέμε ένα ευχαριστώ όχι για λόγους τυπικούς αλλά για λόγους ουσιαστικούς στον Υπουργό Επικρατείας κ. Σκέρτσο ο όποιος μας συντονίζει γενικώς και μας λύνει προβλήματα τα οποία δεν είναι εύκολο να λυθούν».

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου δήλωσε:

«Η τεχνολογία έχει αξία όταν δίνει πραγματικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα και αυτό ακριβώς υπηρετεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός που υλοποιούμε ως Κυβέρνηση. Ως Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνεργαζόμαστε οριζόντια με όλα τα υπουργεία προς αυτή την κατεύθυνση. Η Δικαιοσύνη αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους και απαιτητικούς τομείς στην ψηφιακή μετάβαση. Σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης, και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προχωρήσαμε μέσω του φορέα μας «Κοινωνία της Πληροφορίας» σε ένα έργο πραγματικά πρωτοποριακό. Η Ελλάδα είναι σήμερα η μόνη χώρα που διαθέτει, σε αυτόν τον βαθμό και με αυτή τη μορφή, έναν πλήρως ψηφιοποιημένο και ολοκληρωμένο φάκελο δικογραφίας. Μπορεί να υπάρχουν ψηφιοποιημένα αρχεία και σε άλλες χώρες· όμως ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, που συγκεντρώνει όλη την πορεία της υπόθεσης, όλα τα έγγραφα και την εξέλιξη της δίκης σε ένα ασφαλές σημείο, αποτελεί ελληνική καινοτομία. Δικηγόροι και δικαστές μπορούν πλέον, από το γραφείο τους και με λίγα κλικ, να κάνουν τη δουλειά τους γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρίς άσκοπες μετακινήσεις και ταλαιπωρία. Αυτή είναι η ψηφιοποίηση του κράτους που έχει θέσει ως στόχο με το όραμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και υλοποιούμε: ένα κράτος γρήγορο, αποτελεσματικό και διαφανές, που αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος της κοινωνίας.»

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας επεσήμανε:

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ελληνικής Δικαιοσύνης σηματοδοτεί τη μετάβασή της από τον 20ο στον 21ο αιώνα. Αυτό που αρχικώς είχε σχεδιαστεί και υλοποιούταν ήταν η ηλεκτρονική κατάθεση και διακίνηση εγγράφων κυρίως δικογράφων και βάσει της διαλειτουργικότητας της ανάσυρσής τους από διαφορετικά ψηφιακά πεδία.

Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος είναι κάτι πολύ σημαντικότερο, αφορά κάθε συγκεκριμένη υπόθεση και δημιουργείται για κάθε συγκεκριμένη υπόθεση, από την κατάθεση της αγωγής μέχρι την αμετάκλητη απόφαση.

Μεταβιβάζεται στα ανώτερα δικαστήρια και σε περίπτωση άσκησης ενδίκων μέσων. Ξεκινάμε με τις κτηματολογικές αγωγές, με σκοπό την καθολική εφαρμογή του στην πολιτική δίκη, στη διοικητική και ποινική έως το 2027. Ένα μεγάλο βήμα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Δικαιοσύνης, που θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών σ’ αυτήν».

Θεσμοθέτηση και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Φακέλου

Με το άρθρο 119 παρ. 5 ΚΠολΔ (όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 Ν. 5221/2025) προβλέπεται συγκεκριμένα:

«Στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) δημιουργείται για κάθε υπόθεση ηλεκτρονικός φάκελος δικογραφίας, στον οποίο περιέχονται ενδεικτικά: α) Τα δικόγραφα της αγωγής, της ανακοπής ερημοδικίας, της έφεσης, της αναίρεσης, της αναψηλάφησης, της τριτανακοπής, της ανακοπής εναντίον εξώδικων και δικαστικών πράξεων, της κύριας και πρόσθετης παρέμβασης, της ανακοίνωσης και της προσεπίκλησης και αποδεικτικά επίδοσης αυτών, β) προτάσεις, προσθήκη και δικόγραφο αξιολόγησης μαρτυρικών καταθέσεων κάθε διαδίκου, γ) πληρεξούσια και γραμμάτια προείσπραξης Δικηγορικών Συλλόγων, δ) έγγραφα περί διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς, ε) δικαστικό ένσημο, στ) νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως περί εκπροσώπησης νομικών προσώπων, μη δικαιούχων διαδίκων, ειδικών και καθολικών διαδόχων, ζ) ένορκες βεβαιώσεις, η) λοιπά έγγραφα, θ) εκθέσεις πραγματογνωμόνων και αυτοψίας, ι) πληροφορίες περί αλλοδαπού δίκαιου, ια) προσκομιζόμενη νομολογία, ιβ) δικόγραφα ενδίκων μέσων, διατάξεις και αποφάσεις σχετικά με την υπόθεση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται ζητήματα σχετικά με την τήρηση του ηλεκτρονικού φακέλου δικογραφίας, οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.»

Διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων

– Ο δικηγόρος εισέρχεται στο Σύστημα Ολομέλειας, το οποίο τον ταυτοποιεί και εμφανίζει τα προσωπικά του στοιχεία που τηρούνται σε αυτό, όπως Δικηγορικός Σύλλογος, Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.), Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), ταυτοποιητικά στοιχεία, στοιχεία έδρας, στοιχεία επικοινωνίας και η τυχόν ιδιότητά του ως μέλους δικηγορικής εταιρίας.

– Επιλέγει «Κατάθεση Δικογράφου», καταχωρίζει τα στοιχεία του εντολέα του, το κατάστημα, το είδος της διαδικασίας, την κατηγορία δικογράφου και ανά περίπτωση συμπληρώνει τα στοιχεία συσχετιζόμενων δικογράφων (όπως ΓΑΚ και έτος σχετικού δικογράφου).

– Πλην των περιπτώσεων ατελούς κατάθεσης, πραγματοποιεί την ηλεκτρονική πληρωμή για την έκδοση του γραμματίου προκαταβολής του αρμοδίου Δικηγορικού Συλλόγου και των προβλεπόμενων ενσήμων και παραβόλων.

– Επιλέγει είδος δικογράφου/ εγγράφου, αντικείμενο διαφοράς, εισάγει/ συμπληρώνει τα στοιχεία των διαδίκων και όπου είναι αναγκαίο κατά περίπτωση λοιπά προαιρετικά στοιχεία όπως το υποαντικείμενο, το πινάκιο, την ημερομηνία δικασίμου. Στα στοιχεία διαδίκων συμπληρώνει τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) όπου είναι γνωστός στον καταθέτοντα, ο οποίος μπορεί να επιβεβαιωθεί άνευ άλλης επεξεργασίας από τρίτα μητρώα μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

– Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης όλων των αναγκαίων στοιχείων, ο δικηγόρος αναρτά (upload) το δικόγραφο , το οποίο φέρει την προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή και τα υποβάλλει στο Κατάστημα μέσω του Ενιαίου Συστήματος.

– Το Ενιαίο Σύστημα ελέγχει την εγκυρότητα της ηλεκτρονικής υπογραφής και με την επαλήθευση αυτής:

Αποδίδει άμεσα στο κατατιθέμενο δικόγραφο ΓΑΚ και ΕΑΚ. Αποστέλλει άμεσα ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον καταθέσαντα δικηγόρο.

iii. Διαθέτει το αποδεικτικό κατάθεσης και τα αιτηθέντα αντίγραφα του κατατεθέντος δικογράφου, τα οποία φέρουν προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα. Τα ανωτέρω έγγραφα ενσωματώνονται αυτοματοποιημένα στον ηλεκτρονικό φάκελο δικογραφίας, οι δε εκτυπώσεις/εκτύπωμα λογίζεται ως επίσημα αντίγραφα και μπορούν να επαληθευθούν μέσω της εξωστρεφούς υπηρεσίας «Αναζήτηση πορείας Πολιτικής Υπόθεσης» του Ενιαίου Συστήματος.

Διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης προτάσεων και σχετικών εγγράφων (αποδεικτικών μέσων και διαδικαστικών εγγράφων)

– Μετά την είσοδο του δικηγόρου στο Σύστημα Ολομέλειας, και την επιλογή της σχετικής ενότητας, συμπληρώνει τα στοιχεία του εισαγωγικού δικογράφου (Κατάστημα, ΓΑΚ και έτος ή Κατάστημα, Διαδικασία, ΕΑΚ και έτος) και τα στοιχεία του εντολέα του και των αντιδίκων.

– Πραγματοποιεί την ηλεκτρονική πληρωμή για την έκδοση του γραμματίου προκαταβολής του αρμοδίου Δικηγορικού Συλλόγου και των προβλεπόμενων ενσήμων και παραβόλων.

– Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης όλων των αναγκαίων στοιχείων, ο δικηγόρος αναρτά (upload) το δικόγραφο των προτάσεων με προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή, επισυνάπτει κατά περίπτωση τα επικαλούμενα με το δικόγραφο προτάσεων έγγραφα και αποδεικτικά μέσα αποδίδοντάς τους χαρακτηρισμό βάσει της παρ. 5 του άρθρου 119 ΚΠολΔ και τα υποβάλλει ηλεκτρονικά.

– Το Ενιαίο Σύστημα ελέγχει την εγκυρότητα της ηλεκτρονικής υπογραφής και με την επαλήθευση αυτής:

Αποδίδει άμεσα στο κατατιθέμενο δικόγραφο προτάσεων, ηλεκτρονικό αριθμό/ πρωτόκολλο κατάθεσης. Αποστέλλει άμεσα ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον καταθέσαντα δικηγόρο.

iii. Διαθέτει το αποδεικτικό κατάθεσης και τυχόν αντίγραφα του κατατεθέντος δικογράφου προτάσεων, τα οποία φέρουν προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα.

– Τα κατατιθέμενα έγγραφα και το αποδεικτικό κατάθεσης ενσωματώνονται αυτοματοποιημένα στο ηλεκτρονικό φάκελο δικογραφίας.

Πρόσβαση στον ηλεκτρονικό φάκελο

– Πρόσβαση στον ηλεκτρονικό φάκελο δικογραφίας έχουν οι δικηγόροι (με κωδικούς του Συστήματος Ολομέλειας) και οι δικαστικοί λειτουργοί και δικαστικοί υπάλληλοι με χρήση κωδικών δημόσιας διοίκησης

– το Ενιαίο Σύστημα εμφανίζει στον χρήστη ανωνυμοποιημένα βασικά στοιχεία δικογράφου

– Μέσω ειδικής επιλογής και κατόπιν ελέγχου για το έννομο συμφέρον του χρήστη, ο χρήστης αποκτά πλήρη εικόνα όλων των στοιχείων που περιέχονται στον ηλεκτρονικό φάκελο (δικηγόρων, διαδίκων, δικασίμου, κατατεθέντων εγγράφων, σχετικών, εκδοθέντων αποφάσεων/διατάξεων/πρακτικών)

Λήψη απλών και επισήμων εγγράφων Ηλεκτρονικού Φακέλου Δικογραφίας

– Οι χρήστες του συστήματος (δικηγόροι, δικαστικοί λειτουργοί και δικαστικοί υπάλληλοι) μετά την αυθεντικοποίηση τους και έλεγχο του εννόμου συμφέροντος μπορούν να λάβουν (download) απλά αντίγραφα των εγγράφων του φακέλου δικογραφίας στον οποίο έχουν πρόσβαση.

– Οι δικηγόροι μετά την αυθεντικοποίηση τους και έλεγχο του εννόμου συμφέροντος μπορεί να λαμβάνει επίσημα αντίγραφα των εγγράφων του φακέλου δικογραφίας στον οποίο έχει πρόσβαση επιλέγοντας τα έγγραφα από τα οποία επιθυμούν να λάβουν επίσημο αντίγραφο και καταβάλλοντας (πλην των περιπτώσεων ατέλειας), πραγματοποιεί την ηλεκτρονική πληρωμή το ποσό για τα προβλεπόμενα ένσημα.

– Το κάθε επίσημο αντίγραφο φέρει την ένδειξη “Ακριβές αντίγραφο από τον ηλεκτρονικό φάκελο δικογραφίας της υπόθεσης/αγωγής με ΓΑΚ …./απόφασης με αριθμό, όπως κατατέθηκε ηλεκτρονικά από ………. στις ……… “ (αναφέροντας ονοματεπώνυμο Καταθέσαντα Δικηγόρου, Δικαστή ή Γραμματέα και τον χρόνο κατάθεσης του εγγράφου στο Ενιαίο Σύστημα) και προηγμένη ή εγκεκριμένη χρονοσφραγίδα από το Ενιαίο Σύστημα, το δε εκτύπωμα του λογίζεται ως επίσημο αντίγραφο και δύναται να επαληθευθεί μέσω της εξωστρεφούς υπηρεσίας «Αναζήτηση πορείας Πολιτικής Υπόθεσης» του Ενιαίου Συστήματος.