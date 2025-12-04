Νέα Έρευνα: Οι μισοί Ευρωπαίοι χάνουν σημαντικές στιγμές βγάζοντας φωτογραφίες – Το Galaxy AI τους βοηθά να παραμείνουν παρόντες στη στιγμή - Real.gr

Η Samsung δημιούργησε το «One Shot Challenge», ενθαρρύνοντας τους χρήστες smartphone να παραμείνουν παρόντες στη στιγμή και να φωτογραφίζουν λιγότερο, με τη σιγουριά του Galaxy AI. Ο φωτογράφος Tom Craig δοκιμάζει την πρόκληση στους πολυσύχναστους δρόμους του Λονδίνου

Καθώς η χρονιά φτάνει στο τέλος της, η Samsung ενθαρρύνει τους ανθρώπους να παραμείνουν «παρόντες» στις στιγμές με τους φίλους και την οικογένειά τους την εορταστική περίοδο. Περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους (57%) που συμμετείχαν στη σχετική έρευνα που ανέθεσε η Samsung παραδέχονται ότι η λήψη φωτογραφιών τους αποσπά από την πλήρη απόλαυση των στιγμών που προσπαθούν να απαθανατίσουν.

Η Samsung παρουσίασε την καμπάνια «One Shot Challenge», για να ενθαρρύνει τους χρήστες να αφήσουν κάτω τα smartphone τους και να εστιάσουν σε αυτό που έχει σημασία. Το Galaxy AI και λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης όπως το Generative Edit μπορούν να βοηθήσουν τους χρήστες να φέρουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα φωτογραφία ακόμα και με μία μόνο λήψη.

Για να αναδείξει πόσο εύκολη είναι η χρήση της τεχνολογίας, η Samsung συνεργάστηκε με τον καταξιωμένο φωτογράφο Tom Craig, γνωστό τις συνεργασίες του με τη Vogue και το Vanity Fair.

Στους δρόμους του Λονδίνου, ο Tom αποδεικνύει πόσο απλό είναι να πετύχει την τέλεια λήψη με το Generative Edit στο Galaxy Z Fold7, καθώς αφαιρεί την κίνηση από τους πολυσύχναστους δρόμους του Piccadilly Circus και χρησιμοποιεί το Galaxy AI για να συμπληρώσει τα κενά που προκύπτουν.

Mία νέα έρευνα της Samsung αποκαλύπτει ότι σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι από τους συμμετέχοντες (45%) αισθάνονται πίεση να απαθανατίσουν την «τέλεια λήψη». Σχεδόν τα τρία τέταρτα (73%) δηλώνουν ότι θέλουν να ζουν περισσότερο τη στιγμή και να ανησυχούν λιγότερο για την επίτευξη της τέλειας λήψης. Αυτή η πίεση, ωστόσο, προέρχεται από την επιθυμία να ανατρέξουν στις φωτογραφίες-αναμνήσεις στα χρόνια που θα έρθουν (83%) και στην επιθυμία να είναι ευπαρουσίαστοι στα social media (30%).

Το αποτέλεσμα είναι ένα σύγχρονο φωτογραφικό «δίλημμα» καθώς, κατά μέσο όρο, οι άνθρωποι βγάζουν έξι φωτογραφίες της ίδιας σκηνής, ενώ μόνο το 4% βγάζει μόνο μία.

Παρά την παρόρμησή για πολλαπλές λήψεις, σχεδόν το ένα τρίτο (28%) δεν έχει επισκεφθεί ξανά περισσότερες από τις μισές φωτογραφίες από τη στιγμή που τις τράβηξε.

Όταν ελέγχουν τις φωτογραφίες τους, σχεδόν εννέα στους δέκα (86%) έχουν παρατηρήσει στοιχεία που θα ήθελαν να μπορούσαν να αφαιρέσουν, όπως άσχετους ανθρώπους στο φόντο (38%), άσχετα αντικείμενα (33%) ή ανεπιθύμητες σκιές και αντανακλάσεις (34%). Πολλοί εντοπίζουν αυτά τα φωτογραφικά «ατυχήματα», όμως το 74% δεν έχει χρησιμοποιήσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI) στα smartphones του για να βελτιώσει τις φωτογραφίες του.

Μιλώντας για την πρόκληση, ο Tom Craig δήλωσε: «Πολλά από τα σπουδαία της φωτογραφίας συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή: το σωστό βλέμμα, το τέλειο φως, το ακριβές σκηνικό. Είναι απογοητευτικό, όταν ένας ανεπιθύμητος παράγοντας το χαλάει αυτό. Τα smartphones μάς δίνουν τη δυνατότητα να απαθανατίζουμε αυτές τις σημαντικές στιγμές, αλλά είναι ζωτικής σημασίας να μην παρασυρόμαστε τόσο πολύ στο κυνήγι της τέλειας φωτογραφίας ώστε να καταλήγουμε να χάνουμε εντελώς τη στιγμή».

Οι χρήστες μπορούν να συμμετάσχουν στο One Shot Challenge κοινοποιώντας τις επεξεργασμένες με το Generative Edit φωτογραφίες τους στο Instagram. Χρειάζεται απλά να τις ανεβάσουν προσθέτοντας το #SamsungOneShot.