Νέα έργα στα δικαστικά κτίρια της Αττικής - Αναβαθμίσεις σε Ευελπίδων, Εφετείο - Real.gr

Ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κατασκευής, αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των δικαστικών κτιρίων της Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 210,18 εκατομμυρίων ευρώ, παρουσίασε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, χαρακτηρίζοντάς το «δυναμικό έργο που υπηρετεί τον νέο Δικαστικό Χάρτη».

της Άννας Κανδύλη

Το έργο εντάσσεται στο πανελλαδικό πρόγραμμα αναβάθμισης των υποδομών της Δικαιοσύνης, ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ, το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη διετία. Σύμφωνα με τον υπουργό, η πλήρης εφαρμογή του νέου Δικαστικού Χάρτη θα ξεκινήσει στις 16 Σεπτεμβρίου 2026.

Αναβαθμίσεις σε Ευελπίδων και Εφετείο

Στην Αθήνα, το πρόγραμμα προβλέπει προσθήκη ενός ορόφου στο Πρωτοδικείο της οδού Λουκάρεως (ύψους 12 εκατ. ευρώ), αναμόρφωση των κτιρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων και κατασκευή ενός νέου κτιρίου εντός του συγκροτήματος, με επιπλέον επένδυση περίπου 20 εκατ. ευρώ.

Με την είσοδο του 2026, το Συμβούλιο της Επικρατείας θα επιστρέψει στο ιστορικό κτίριο του Αρσακείου, επί της Πανεπιστημίου, ενώ θα επισκευαστεί το νεοκλασικό κτίριο του πρώην Εθνικού Τυπογραφείου μεταξύ Σταδίου, Σανταρόζα και Αρσάκη —όπου θα στεγαστεί το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ— και θα αναμορφωθεί η πλατεία Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, στο Εφετείο Αθηνών ολοκληρώνονται σημαντικές παρεμβάσεις: αντικατάσταση των παλαιών συστημάτων κλιματισμού, δημιουργία νέας μεγάλης αίθουσας ακροατηρίων για μεγάλες δίκες, καθώς και μελέτες για δύο νέες αίθουσες στο αίθριο και αξιοποίηση του υπόγειου χώρου στάθμευσης.

Νέες Περιφερειακές Έδρες και έργα Πειραιά

Στο πλαίσιο του Δικαστικού Χάρτη, από τους 21 κτιριακούς σχηματισμούς στην Αττική απομένουν έξι, με στόχο καλύτερες συνθήκες εργασίας για δικαστές, δικηγόρους και υπαλλήλους, αλλά και αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς τους πολίτες, όπως τόνισε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας.

Ο ίδιος ανέφερε ότι στο Πρωτοδικείο Πειραιά θα ενταχθεί από τον Σεπτέμβριο του 2026 η τοπική αρμοδιότητα του παραλιακού μετώπου των δήμων του Νοτίου Τομέα (Αλίμου, Γλυφάδας, Νέας Σμύρνης, Καλλιθέας, Ελληνικού–Αργυρούπολης, Αγίου Δημητρίου, Μοσχάτου–Ταύρου και Παλαιού Φαλήρου).

Το νέο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, συνολικής δόμησης 36.000 τ.μ., αποτελεί το πρώτο “πράσινο” δημόσιο κτίριο της χώρας – ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης – με θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και πρόσβαση για ΑμεΑ. Εκεί θα στεγαστούν όλα τα δικαστικά σώματα του Πειραιά, από το Πρωτοδικείο έως το Δικαστήριο Ανηλίκων.

Το έργο θα παραδοθεί σε δύο φάσεις: τον Ιούλιο του 2026 (Κτίρια Κ1, Κ2 και διατηρητέο) και τον Απρίλιο του 2027 (Κτίριο 3).

Παρεμβάσεις και στον Άρειο Πάγο

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης, Πέλοψ Λάσκος, ανέφερε ότι στο πρόγραμμα αναβάθμισης εντάσσεται και ο Άρειος Πάγος, όπου θα γίνουν ριζικές εργασίες συντήρησης και περίφραξη ασφαλείας με νέα φυλάκια ελέγχου.

Τα έργα χρηματοδοτούνται από ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα), το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΤΑΧΔΙΚ.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου, ο πρώην υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Μάκης Βορίδης, βουλευτές, οι ηγεσίες των ανωτάτων δικαστηρίων και πρόεδροι Δικηγορικών Συλλόγων.