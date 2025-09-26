Quantcast
Νέα εξόρμηση του Μάκη στη νυχτερινή Αθήνα -  Σε ποια μαγαζιά πήγε και κέρασε τους θαμώνες φαγητό και ποτό - Real.gr
17:00, 26/09/2025
Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Μάκη, με τον αέρα του πολυεκατομμυριούχου που κέρδισε το Eurojackpot, αιφνιδίασε τους πάντες. Τη δεύτερη φορά, όμως, που η λευκή λιμουζίνα εμφανίστηκε στο κέντρο της Αθήνας, οι θαμώνες στα γύρω καταστήματα εύχονταν ο Μάκης, που έχει και για άλλους, να έχει και για εκείνους …κεράσματα.

Ο ήρωας της viral τηλεοπτικής διαφήμισης έκανε νέα εξόρμηση στη νυχτερινή Αθήνα, πριν από  λίγες ημέρες, και επισκέφθηκε τρία καταστήματα σε Κουκάκι, Πετράλωνα και Κεραμεικό, όπου κέρασε τους θαμώνες burgers, κοκτέιλ και σφηνάκια.

 

 

 

 

 

Δείτε το βίντεο: 

 

 

 

 

 

