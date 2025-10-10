Νέα Φιλαδέλφεια: Σύλληψη 20χρονου και 19χρονου για απόπειρα ληστείας διανομέα – Τον τραυμάτισαν με αιχμηρό αντικείμενο - Real.gr

Quantcast
Νέα Φιλαδέλφεια: Σύλληψη 20χρονου και 19χρονου για απόπειρα ληστείας διανομέα – Τον τραυμάτισαν με αιχμηρό αντικείμενο
Νέα Φιλαδέλφεια: Σύλληψη 20χρονου και 19χρονου για απόπειρα ληστείας διανομέα – Τον τραυμάτισαν με αιχμηρό αντικείμενο

10:50, 10/10/2025
Νέα Φιλαδέλφεια: Σύλληψη 20χρονου και 19χρονου για απόπειρα ληστείας διανομέα – Τον τραυμάτισαν με αιχμηρό αντικείμενο

Δύο νεαροί 19 και 20 χρόνων, οι οποίοι αποπειράθηκαν να ληστέψουν διανομέα και μάλιστα τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο χέρι και το πόδι, συνελήφθησαν στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Πέμπτης στη Νέα Φιλαδέλφεια, όταν οι δύο νεαροί έστησαν ενέδρα στον διανομέα φαγητού, του επιτέθηκαν, τον τραυμάτισαν με αιχμηρό αντικείμενο στο αριστερό χέρι και στο αριστερό πόδι και προσπάθησαν να του αποσπάσουν χρήματα.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο εργαζόμενος αντιστάθηκε και οι δράστες τράπηκαν σε φυγή. Σύντομα στο σημείο κατέφθασε ομάδα ΔΙΑΣ που μετά από έρευνες τους εντόπισε και τους ταυτοποίησε. Να σημειωθεί ότι ο διανομέας χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς για την παροχή ιατρικής βοήθειας.

Οι νεαροί οδηγήθηκαν στο Α.Τ Νέας Φιλαδέλφειας όπου και συνελήφθησαν ενώ σήμερα Παρασκευή αναμένεται να περάσουν από το αυτόφωρο με τις κατηγορίες της παράβασης του νόμου περί όπλων, απόπειρα ληστείας, όπως επίσης και πρόκλησης σωματικών βλαβών.

