Νέα Φιλαδέλφεια: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα που στέρησε τη ζωή στον 27χρονο - Real.gr

Ένας 27χρονος οδηγός μηχανής έχασε την ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:30 στην λεωφόρο Δεκελείας όταν η μηχανή που οδηγούσε ο 27χρονος, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προσέκρουσε στο πίσω μέρος του τρόλεϊ.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύγκρουσης του οδηγού μηχανής με το τρόλεϊ:

Ο 27χρονος, που φορούσε κράνος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τα αίτια της φονικής πρόσκρουσης διενεργεί η Τροχαία Βορειοανατολικης Αττικής.