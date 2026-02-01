Νέα Ιωνία: 20χρονη συνελήφθη επ’ αυτοφώρω για κλοπή - Κρύφτηκε στη ντουλάπα όταν έγινε αντιληπτή, απείλησε με μαχαίρι - Real.gr

Συνελήφθη, επ’ αυτοφώρω, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μεσημβρινές ώρες της 31-1-2026 στη Νέα Ιωνία, 20χρονη ημεδαπή, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., για ληστρική κλοπή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, η κατηγορούμενη εισήλθε σε δωμάτιο οικίας από ανασφάλιστη θήρα, ενώ οι ιδιοκτήτες βρισκόντουσαν σε άλλους χώρους του σπιτιού, αφαίρεσε κοσμήματα και τιμαλφή, και κρύφτηκε στη ντουλάπα όταν έγινε αντιληπτή, ενώ προσπάθησε να διαφύγει υπό την απειλή μαχαιριού.

Άμεσα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατέφθασαν στο σημείο, ακινητοποίησαν την 20χρονη και την οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας, το οποίο επελήφθη προανακριτικά, ενώ κατασχέθηκε μαχαίρι που είχε στην κατοχή της.

Σημειώνεται ότι η κατηγορούμενη έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.