Νέα καταγγελία για την παιδίατρο στη Ζάκυνθο - «Δεν θα μου πείτε πότε θα έρθω...» - Real.gr

Την ώρα που το βρέφος από τη Ζάκυνθο παραμένει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, νέες καταγγελίες έρχονται στο φως για τη στάση της παιδιάτρου του Νοσοκομείου Ζακύνθου.

Μητέρα παιδιού μίλησε στο STAR για την περιπέτεια υγείας του παιδιού της το 2022: «Ξεκινήσαμε στις 4 του Δεκέμβρη του 2022. Το παιδί έβηχε και δεν μπορούσε να πάρει ανάσα. Μπαίνουμε στα επείγοντα… Δεν ήρθε η παιδίατρος. Ενημερώνομαι ότι έχει ενημερώσει τηλεφωνικώς την παιδίατρο από την Πέμπτη που μπήκαμε. Έρχεται η κυρία Παρασκευή πρωί, με ύφος και με τουπέ, και “δεν θα μου πείτε εμένα πότε θα ‘ρθω”. Ο άντρας μου ήταν έξω υπό κράτηση από δύο αστυνομικούς. Τον βγάλαν απ’ το νοσοκομείο… μου λέει “για να μάθετε να φέρεστε, θα βγείτε με πειθαρχικό» και μου δίνει ένα ωραιότατο εξιτήριο με πειθαρχικό”».

Παράλληλα, μαρτυρίες για τα όσα εκτυλίχθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου την ώρα που η παιδίατρος φέρεται να έδινε οδηγίες τηλεφωνικά σκιαγραφούν το κλίμα που επικρατούσε. Η ίδια έχει απομακρυνθεί από τα καθήκοντά της αλλά συνεχίζει τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι γονείς του παιδιού βιώνουν δραματικές στιγμές, καθώς είδαν το μωρό να παρουσιάζει ραγδαία επιδείνωση της κατάστασής του και να φτάνει σε οριακό σημείο πριν από τη διακομιδή.

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή του ιδιώτη παιδιάτρου Γιώργου Δημητρίου, ο οποίος συντόνισε την αεροδιακομιδή: «Το βράδυ αργά, μετά από ώρες, μου έστειλε η θεία ένα βίντεο με το παιδάκι και της είπα αμέσως ότι αυτό το πράγμα είναι μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία. Μόλις ακούστηκε η λέξη, έπεσε πανικός, κινητοποιήθηκαν όλοι».

Σε ανακοίνωσή του, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου αναφέρει: «Ο μικρός μας ασθενής παραμένει σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων. Η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου είναι χωρίς παθολογικά ευρήματα. Απομονώθηκε στο αίμα του ο ορότυπος που αφορά τον πιο επικίνδυνο, θανατηφόρο τύπο του μηνιγγιτιδόκοκκου, ο ορότυπος Β».