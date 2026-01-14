Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Αφιδνών - Real.gr

Quantcast
18:17, 14/01/2026
Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Αφιδνών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου της εταιρείας, από αύριο Πέμπτη 15 Ιανουαρίου στις 07:00 έως και την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 στις 20:00, για την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Αφιδνών (32,355ο χλμ.), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, θα παραμείνουν αποκλεισμένες 5 (πέντε) λωρίδες εξυπηρέτησης. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις υπόλοιπες διαθέσιμες λωρίδες.

Σημειώνεται ότι, οι εργασίες θα υλοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 07:00 έως και τις 20:00 και Σάββατο από τις 07:00 έως και τις 17:00.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

