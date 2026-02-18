Νέα Πέραμος: Φωτογραφία - ντοκουμέντο από το όχημα των εκτελεστών του 27χρονου - Το σενάριο που εξετάζεται - Real.gr

Φωτογραφία - ντοκουμέντο από το καμένο όχημα των εκτελεστών του 27χρονου στη Νέα Πέραμο είδε το φως της δημοσιότητας.

του Θεοδόση Πάνου

Το όχημα εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου βρέθηκε δολοφονημένος ο 27χρονος στη Νέα Πέραμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΙΧ μεταφέρθηκε σε δεύτερο χρόνο στο σημείο, καθώς οι αστυνομικοί είχαν περάσει από εκεί και δεν το είχαν εντοπίσει. Το ΙΧ φέρεται να μεταφέρθηκε εκεί μετά τη δολοφονία του 27χρονου και τον εντοπισμό της σορού του.

Το όχημα εντοπίστηκε από περιπατητές, οι οποίοι ενημέρωσαν τη μητέρα και τον θείο του 27χρονου ότι υπάρχει ένα καμένο όχημα. Η μητέρα του θύματος με τον συγγενή της δεν κατάφεραν να το εντοπίσουν και κάλεσαν την Αστυνομία, η οποία και το βρήκε. Το αυτοκίνητο είναι ίδιου τύπου με αυτό που απήγαγαν το θύμα, ωστόσο μένει να διαπιστωθεί αν πρόκειται για το ίδιο όχημα, το οποίο είχαν κλέψει από τη Θεσσαλονίκη και κυκλοφορούσαν με πλαστή πινακίδα.