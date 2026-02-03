Νέα Πέραμος: Μυστήριο με τη δολοφονία του 27χρονου - Τι έδειξαν τα ιατροδικαστικά ευρήματα, πώς εντοπίστηκε η σορός - Real.gr

Δύσκολη χαρακτηρίζεται από την αστυνομία η έρευνα για τη δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο.

Οι αστυνομικοί αναζητούν το κίνητρο της δολοφονίας του επιχειρηματία, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στη Νέα Πέραμο.

Ένα στοιχείο που προβληματίζει τους αστυνομικούς είναι το μένος των δραστών. Τα έμπειρα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. εξετάζουν αν υπήρχαν προσωπικές διαφορές ή αν οι δράστες προσπαθούσαν να αποσπάσουν κάποια πληροφορία που γνώριζε το θύμα και δεν την αποκάλυπτε.

Οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει αρκετό βιτνεοληπτικό υλικό, το οποίο ωστόσο, δεν είναι αρκετό ώστε να μπορέσουν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες, τόσο πριν όσο και μετά τη δολοφονία.

Επίσης, μιλούν για ένα πρόσωπο που δεν είχε απασχολήσει ποτέ την Ελληνική Αστυνομία, γι’ αυτό και πλέον η έρευνα στρέφεται στις καταθέσεις συγγενών και φίλων, προκειμένου να φτάσουν και στα ίχνη του ηθικού αυτουργού, αν και εφόσον υπάρχει, αλλά και των φυσικών αυτουργών που δολοφόνησαν με τέτοιο βάναυσο τρόπο τον 27χρονο.

«Επιθυμώ να βρεθεί ο δολοφόνος του παιδιού μου και να κλειστεί μέσα φυλακή. Το παιδί μου δεν είχε πειράξει κανέναν. Τώρα για ποιον λόγο τον σκοτώσανε, αυτοί ξέρουνε», είπε μιλώντας στην ΕΡΤ, o πατέρας του 27χρονου.

«Το παιδί μου δεν είχε πειράξει κανέναν», δήλωσε η μητέρα του με λυγμούς, μιλώντας στο STAR.

«Δεν είχε πειράξει απ’ότι βλέπετε κανέναν. Ψάχνω από την αστυνομία να μάθουμε τι έχει γίνει. Δεν έχει δείξει ότι φοβόταν τίποτα. Το βλέπετε και στο βίντεο, περπατάει με το κινητό του. Είναι αμέριμνος, δε φοβάται τίποτα», ήταν τα λόγια της μητέρας του 27χρονου που βρέθηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Θέλω να τους βρούνε, θέλω απλά να πάρει το παιδί μου την ψυχούλα του, να αναπαυτεί και να μου πουν γιατί. Ας μάθω γιατί.

Ο 27χρόνος τα αρχικά Μ. Β. επέστρεψε στο σπίτι του, πρόλαβε να χτυπήσει το κουδούνι για να του ανοίξει η σύντροφός του. Όμως οι δράστες, του είχαν στήσει καρτέρι για τέσσερις ώρες και όταν τον είδαν να φτάνει στην είσοδο, υπό την απειλή όπλων, τον έβαλαν στο όχημά τους και εξαφανίστηκαν, όπως φαίνεται και σε βίντεο ντοκουμέντο, λίγα δευτερόλεπτα πριν την αρπαγή.

Πώς εντοπίστηκε η σορός

Όπως έγινε γνωστό, το μεσημέρι της Κυριακής, ένας πολίτης που έκανε βόλτα με τον σκύλο του, εντόπισε τη σορό του 27χρονου σε ρέμα στη Νέα Πέραμο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, οι δράστες πυροβόλησαν τον 27χρονο πισώπλατα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες φέρεται να προσπάθησαν να κάψουν τη σορό, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν λόγω της υγρασίας και του νερού που υπάρχει στο σημείο όπου εντοπίστηκε.

Πληροφορίες, θέλουν τον 27χρονο να συνεργαζόταν με έναν άλλον επιχειρηματία, ο οποίος πριν από 2 χρόνια δολοφονήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του στη Μάνδρα, το οποίο βρισκόταν έξω από το σπίτι του.

Τι έδειξαν τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Το κρησφύγετο αρχικά αναζητούν οι αστυνομικές αρχές, όπου έκρυβαν για έξι ολόκληρες ημέρες τον 27χρονο επιχειρηματία και όταν το εντοπίσουν, αναφέρουν αστυνομικές πηγές, θα αντλήσουν χρήσιμα στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στους δράστες της αρπαγής.

Το σίγουρο για τις αστυνομικές αρχές είναι πως στην υπόθεση εμπλέκεται και μία γυναίκα που είχε το ρόλο της μαγείρισσας, καθώς το τελευταίο γεύμα που του έδωσαν μία ώρα πριν τον εκτελέσουν ήταν σπιτικό φαγητό και αυτό το στοιχείο προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή, ο 27χρονος δέχτηκε συνολικά δέκα πυροβολισμούς από μικρή απόσταση, 1 – 1,5 μέτρο. Το θύμα ήταν γονατισμένο και ο εκτελεστής τον πυροβόλησε πισώπλατα. Μία από τις βολίδες τον βρήκε στο κεφάλι και εννέα στην αριστερή πλευρά της πλάτης, με δύο από τις σφαίρες να έχουν πλήξει την καρδιά του.

Ο θάνατος του 27χρονου προσδιορίζεται χρονικά βραδινές ώρες του Σαββάτου ή ξημερώματα της Κυριακής, όπου και βρέθηκε νεκρός.

Παράλληλα, ιατροδικαστική έκθεση καταγράφει εκχυμώσεις στα χείλη και στην περιοχή ανάμεσα στα φρύδια, ενώ και μικρή διάσειση στο ίδιο σημείο, ευρήματα που παραπέμπουν σε κακοποίηση του νεαρού επιχειρηματία.

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την έρευνα, εκτιμούν ότι οι δράστες είτε επειδή επιδίωκαν να αποσπάσουν κάποια πληροφορία ή χρήματα από την πιστωτική του κάρτα τον βασάνιζαν, χωρίς ωστόσο να αποκλείουν και το ενδεχόμενο ολιγοήμερη αρπαγής με σκοπό να ζητήσουν λύτρα από τους συγγενείς του, η οποία δεν εξελίχθηκε όπως είχαν σχεδιάσει.

Το κινητό του τηλέφωνο δεν βρέθηκε και ήταν κλειστό όλες τις ημέρες που ήταν εξαφανισμένος, όπως προέκυψε από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, ενώ οι συγγενείς του κατέθεσαν ότι δεν είχε δεχτεί κάποια απειλητικά τηλεφωνήματα το τελευταίο διάστημα.

Το χρονικό

Λίγο μετά τις 3:00 το μεσημέρι χθες, Κυριακή (1/2) εντελώς τυχαία ένας διερχόμενος πεζός εντόπισε τη σορό μέσα σε ρέμα στην περιοχή της Νέας Περάμου και ειδοποίησε τις Αρχές.

Τα ίχνη του 27χρονου είχαν χαθεί από την περασμένη Δευτέρα, ενώ επέστρεφε στο σπίτι που διέμενε με τη σύντροφό του στην Ελευσίνα.

Ο επιχειρηματίας είχε ξεχάσει τα κλειδιά του και χτύπησε το κουδούνι, η σύντροφός του άνοιξε, επειδή όμως ο 27χρονος αργούσε να ανέβει, η κοπέλα κατέβηκε, δεν τον είδε και αρχικά θεώρησε ότι είχε ξαναφύγει. Το πρωί και αφού αναζήτησε εικόνες από κάμερες γειτόνων, προχώρησε σε δήλωση εξαφάνισης και αρπαγής, στο Τμήμα Ασφαλείας Ελευσίνας. Τη στιγμή που έφτασε πεζός στο σπίτι αποβιβάστηκαν από το όχημά με «ντουμπλαρισμένες» πινακίδες Θεσσαλονίκης οι δράστες και με την απειλή όπλου τον ανάγκασαν να επιβιβαστεί σε αυτό. Από εκείνη την στιγμή τα ίχνη του εξαφανίστηκαν μέχρι να εντοπιστεί νεκρός το μεσημέρι της Κυριακής.