Νέα Πέραμος: Τα σενάρια πίσω από τη δολοφονία του 27χρονου - Καταθέτει η σύντροφός του - Real.gr

Το κίνητρο της δολοφονίας αλλά και το κρησφύγετο που κρατούνταν για περισσότερες από έξι ημέρες ο 27χρονος, ο οποίος βρέθηκε δολοφονημένος στη Νέα Πέραμο, αναζητούν οι αστυνομικοί της Δίωξης Ανθρωποκτονιών.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι οι δράστες να κακοποίησαν τον νεαρό άνδρα για να τους δώσει κάποια πληροφορία. Το δεύτερο σενάριο που εξετάζεται είναι το αν κατά τη διάρκεια της παραμονής του ανγνώρισε κάποιον και τον εβγαλαν από τη μεση. Το τρίτο σενάριο είναι οι δράστες να είχαν σκοπό να ζητήσουν λύτρα, όμως κάτι δεν πήγε καλά και εκτέλεσαν τον νεαρό επιχειρηματία.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την ΕΡΤ, όπως έγινε γνωστό αργά το μεσημέρι της Τρίτης (03/02), από την εξέταση της σορού επιβεβαιώθηκε και τυπικά με τη μέθοδο του DNA, ότι πρόκειται για τον 27χρονο.

Επιπλέον, σχετικά με τα εγκαύματα που έφερε στο χέρι του εικάζεται ότι είναι προϊόν βασανισμού για να αποκαλύψει κατι ή ακόμα και να αποκρύψουν τα αποτυπώματά του ή ακόμα και τα δικά τους ίχνη γιατί όπως φαίνεται ο 27χρονος ότι πάλεψε μαζί τους.

Παράλληλα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ την Τρίτη βρέθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και συγκεκριμένα στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, για να καταθέσει η σύντροφος του 27χρονου, δίνοντας μια λεπτομερή κατάθεση για τα όσα ήξερε και τα όσα φέρεται να είδε το βράδυ της αρπαγής. Από την κατάθεση αυτή, αναμένεται να φανείς αν θα προκύψουν στοιχεία τα οποία οι Αρχές θα αξιολογήσουν ως σημαντικά στη συνέχεια των ερευνών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η βαλλιστική εξέταση που έγινε στη σορό του θύματος, δεν έδωσε στοιχεία στην αστυνομία για την ταυτότητα των δολοφόνων, ενώ ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε ίχνη DNA στη σορό του 27χρονου. Σύμφωνα δηλαδή με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν υπήρξε κάποια πάλη.