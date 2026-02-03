Quantcast
Νέα Πέραμος: Τα σενάρια πίσω από τη δολοφονία του 27χρονου - Καταθέτει η σύντροφός του - Real.gr
real player

Νέα Πέραμος: Τα σενάρια πίσω από τη δολοφονία του 27χρονου – Καταθέτει η σύντροφός του

16:39, 03/02/2026
Νέα Πέραμος: Τα σενάρια πίσω από τη δολοφονία του 27χρονου – Καταθέτει η σύντροφός του

Το κίνητρο της δολοφονίας αλλά και το κρησφύγετο που κρατούνταν για περισσότερες από έξι ημέρες ο 27χρονος, ο οποίος βρέθηκε δολοφονημένος στη Νέα Πέραμο, αναζητούν οι αστυνομικοί της Δίωξης Ανθρωποκτονιών.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι οι δράστες να κακοποίησαν τον νεαρό άνδρα για να τους δώσει κάποια πληροφορία. Το δεύτερο σενάριο που εξετάζεται είναι το αν κατά τη διάρκεια της παραμονής του ανγνώρισε κάποιον και τον εβγαλαν από τη μεση. Το τρίτο σενάριο είναι οι δράστες να είχαν σκοπό να ζητήσουν λύτρα, όμως κάτι δεν πήγε καλά και εκτέλεσαν τον νεαρό επιχειρηματία.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την ΕΡΤ, όπως έγινε γνωστό αργά το μεσημέρι της Τρίτης (03/02), από την εξέταση της σορού επιβεβαιώθηκε και τυπικά με τη μέθοδο του DNA, ότι πρόκειται για τον 27χρονο.

Επιπλέον, σχετικά με τα εγκαύματα που έφερε στο χέρι του εικάζεται ότι είναι προϊόν βασανισμού για να αποκαλύψει κατι ή ακόμα και να αποκρύψουν τα αποτυπώματά του ή ακόμα και τα δικά τους ίχνη γιατί όπως φαίνεται ο 27χρονος ότι πάλεψε μαζί τους.

Παράλληλα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ την Τρίτη βρέθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και συγκεκριμένα στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, για να καταθέσει η σύντροφος του 27χρονου, δίνοντας μια λεπτομερή κατάθεση για τα όσα ήξερε και τα όσα φέρεται να είδε το βράδυ της αρπαγής. Από την κατάθεση αυτή, αναμένεται να φανείς αν θα προκύψουν στοιχεία τα οποία οι Αρχές θα αξιολογήσουν ως σημαντικά στη συνέχεια των ερευνών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η βαλλιστική εξέταση που έγινε στη σορό του θύματος, δεν έδωσε στοιχεία στην αστυνομία για την ταυτότητα των δολοφόνων, ενώ ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε ίχνη DNA στη σορό του 27χρονου. Σύμφωνα δηλαδή με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν υπήρξε κάποια πάλη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Ο πρίγκιπας Λοράν του Βελγίου παραδέχθηκε ότι είχε συναντήσει τον Τζέφρι Έπστιν δύο φορές κατ’ ιδίαν

Ο πρίγκιπας Λοράν του Βελγίου παραδέχθηκε ότι είχε συναντήσει τον Τζέφρι Έπστιν δύο φορές κατ’ ιδίαν

19:15 03/02
Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή σε 56χρονο που πυροβόλησε για να τρομάξει παρέα ανηλίκων τραυματίζοντας 15χρονο

Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή σε 56χρονο που πυροβόλησε για να τρομάξει παρέα ανηλίκων τραυματίζοντας 15χρονο

19:00 03/02
Εντυπωσιακή εκδήλωση στην Κομοτηνή με τη συμμετοχή Ε. Βενιζέλου και Θ. Ρουσόπουλου για την παρουσία του επιστημονικού τόμου που επιμελήθηκε ο Ε. Στυλιανίδης

Εντυπωσιακή εκδήλωση στην Κομοτηνή με τη συμμετοχή Ε. Βενιζέλου και Θ. Ρουσόπουλου για την παρουσία του επιστημονικού τόμου που επιμελήθηκε ο Ε. Στυλιανίδης

18:46 03/02
Ιράν: Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι συνελήφθησαν από τις αρχές, σύμφωνα με ΜΚΟ

Ιράν: Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι συνελήφθησαν από τις αρχές, σύμφωνα με ΜΚΟ

18:45 03/02
Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρή γυναίκα μετά από πυρκαγιά στο σπίτι της

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρή γυναίκα μετά από πυρκαγιά στο σπίτι της

18:38 03/02
Με δάκρυα στα μάτια, οι πρώτοι Παλαιστίνιοι της Γάζας επιστρέφουν από την Αίγυπτο

Με δάκρυα στα μάτια, οι πρώτοι Παλαιστίνιοι της Γάζας επιστρέφουν από την Αίγυπτο

18:30 03/02
Ένταση ανάμεσα σε Κωνσταντοπούλου και Νικολακόπουλο στην Εξεταστική - ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση ανάμεσα σε Κωνσταντοπούλου και Νικολακόπουλο στην Εξεταστική - ΒΙΝΤΕΟ

18:19 03/02
Γαλλία: Ένας 15χρονος μαθητής μαχαίρωσε μέσα στην τάξη, την ώρα του μαθήματος, την 60χρονη καθηγήτρια των Εικαστικών

Γαλλία: Ένας 15χρονος μαθητής μαχαίρωσε μέσα στην τάξη, την ώρα του μαθήματος, την 60χρονη καθηγήτρια των Εικαστικών

18:15 03/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved