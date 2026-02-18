Νέα σειρά EcoTank Business L63xx: Η νέα εποχή της επαγγελματικής εκτύπωσης για σύγχρονες μικρές επιχειρήσεις και οικιακά γραφεία - Real.gr

Η Epson παρουσιάζει τη νέα σειρά EcoTank Business L63xx, μια πλήρως ανανεωμένη γενιά επαγγελματικών εκτυπωτών σχεδιασμένη για μικρές επιχειρήσεις και σύγχρονα γραφεία που αναζητούν υψηλή παραγωγικότητα, χαμηλό κόστος λειτουργίας και απόλυτη αξιοπιστία. Ως ο Νο.1 κατασκευαστής ink tank και inkjet εκτυπωτών παγκοσμίως, η Epson συνεχίζει να εξελίσσει την επιτυχημένη σειρά EcoTank, ανταποκρινόμενη στις πραγματικές ανάγκες της καθημερινής επαγγελματικής εκτύπωσης.

Η νέα σειρά L63xx έρχεται ως η πιο σημαντική αναβάθμιση που έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα στην κατηγορία SOHO, συνδυάζοντας ανανεωμένο σχεδιασμό, αυξημένες επιδόσεις και εισάγοντας λειτουργίες που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε μόνο σε σημαντικά ακριβότερες επαγγελματικές λύσεις εκτύπωσης.

Στον πυρήνα της φιλοσοφίας των εκτυπωτών EcoTank παραμένει η μείωση του κόστους εκτύπωσης. Οι εκτυπωτές της σειράς L63xx περιλαμβάνουν μελάνια που επαρκούν για έως 15.100 ασπρόμαυρες και 5.500 έγχρωμες σελίδες, περιορίζοντας σημαντικά την ανάγκη για συχνές αγορές αναλωσίμων. Η εξοικονόμηση στο κόστος μελανιού μπορεί να φτάσει έως και 95%, προσφέροντας απόλυτο έλεγχο των λειτουργικών εξόδων.

Η Epson συνεχίζει να δίνει έμφαση και στην παραγωγικότητα. Οι EcoTank Business της νέας σειράς L63xx προσφέρουν ταχύτητες εκτύπωσης έως 18 εικόνες ανά λεπτό σε ασπρόμαυρη εκτύπωση και 9 σε έγχρωμη, ενώ υποστηρίζουν αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης. Παράλληλα, τα προηγμένα μοντέλα της σειράς διαθέτουν Duplex ADF, επιτρέποντας τη διπλής όψης σάρωση και αντιγραφή πολυσέλιδων εγγράφων, διευκολύνοντας σημαντικά την καθημερινή ροή εργασιών.

Η αξιοπιστία αποτελεί ακόμη ένα βασικό πλεονέκτημα της νέας σειράς, με σχεδιασμό που υποστηρίζει κύκλο ζωής έως 100.000 σελίδες. Επιπλέον, πρακτικές λύσεις όπως το user-replaceable maintenance box, που αντικαθίσταται εύκολα χωρίς εργαλεία, και το νέο media window για άμεσο έλεγχο της στάθμης χαρτιού, μειώνουν τον χρόνο συντήρησης και διατηρούν την παραγωγικότητα.

Σε τεχνολογικό επίπεδο, οι EcoTank Business L63xx βασίζονται στην τεχνολογία εκτύπωσης χωρίς θερμότητα της Epson. Σε αντίθεση με τους laser εκτυπωτές, δεν απαιτούν θερμότητα για την εκτύπωση, γεγονός που μεταφράζεται σε χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, λιγότερα φθαρτά μέρη και άμεση εκτύπωση χωρίς χρόνο προθέρμανσης. Ταυτόχρονα, οι επιλογές συνδεσιμότητας με Wi-Fi, Ethernet, dual-band και mesh Wi-Fi εξασφαλίζουν σταθερή και αξιόπιστη λειτουργία σε κάθε σύγχρονο γραφειακό περιβάλλον.

Η νέα σειρά L63xx αποτελεί μέρος των EcoTank Business προτάσεων της Epson, οι οποίες περιλαμβάνει επιπλέον μοντέλα για διαφορετικές επαγγελματικές ανάγκες, καθώς και ολοκληρωμένες A3 Business λύσεις, καλύπτοντας επιχειρήσεις που απαιτούν μεγαλύτερα φορμά, αυξημένους όγκους εκτύπωσης και ακόμη υψηλότερες επιδόσεις.

Για να ενισχύσει περαιτέρω τη μετάβαση στη νέα γενιά εκτυπωτών, η Epson υλοποιεί την προωθητική ενέργεια “Trade Up & Cashback”. Αντικαθιστώντας τον παλιό σας εκτυπωτή με έναν EcoTank Business, μπορείτε να επωφεληθείτε από cashback €70 έως €120, ανάλογα με το μοντέλο, για αγορές που θα πραγματοποιηθούν από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2026. Επιπλέον, με απλή εγγραφή στο epson.gr, παρέχεται επέκταση εγγύησης στα 3 χρόνια, προσφέροντας σε εσάς ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά στην επένδυσή σας.

Οι Epson EcoTank Business δεν είναι μία απλή επιλογή για επαγγελματικές εκτυπώσεις, είναι σχεδιασμένοι για επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν να δουλεύουν έξυπνα, αποδοτικά και οικονομικά, σήμερα και στο μέλλον!