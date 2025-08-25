Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη 24χρονος που «χτυπούσε» μίνι μάρκετ - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Από την προανακριτική έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο 24χρονος είχε διαπράξει συνολικά τρεις ληστείες σε μίνι μάρκετ της περιοχής.

Είχε γίνει… πληγή για τα μίνι μάρκετ της περιοχής της Νέας Σμύρνης, ένας 24χρονος, καθώς με απίστευτο θράσος τα λήστευε. Όμως η δράση του κάπου εδώ τελείωσε, καθώς αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης προχώρησαν στη σύλληψή του. Ο νεαρός κατηγορείται για ληστείες σε μίνι μάρκετ της περιοχής, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το βράδυ της 18ης Αυγούστου ο 24χρονος, με την απειλή μαχαιριού, αφαίρεσε χρήματα από υπάλληλο μίνι μάρκετ και τράπηκε σε φυγή. Οι αστυνομικές Αρχές συσχέτισαν τη συγκεκριμένη υπόθεση με άλλες καταγεγραμμένες ληστείες σε καταστήματα της περιοχής.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν το απόγευμα της επόμενης ημέρας. Μάλιστα τη στιγμή της σύλληψης φορούσε τα ίδια παπούτσια που είχε και κατά τη διάρκεια της ληστείας, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε στην πράξη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.