Νέα στοιχεία για το διπλό φονικό στη Μεσσηνία – Τι εκτιμούν οι Αρχές για την «ταυτότητα» του δράστη - ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ - Real.gr

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με το διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας είδαν το φως της δημοσιότητας από την Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ μιλώντας στο Mega ανέφερε πως τα θύματα δεν είχαν απασχολήσει ποτέ τις Αρχές κατά το παρελθόν, παρά μόνο όταν ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ προχώρησε στην καταγγελία που αφορούσε πυροβολισμούς προ 20 ημερών.

«Κάποιος τραυμάτισε ελαφρά τον ιδιοκτήτη με αεροβόλο. Στην αστυνομία είπε πως δεν έχει απειληθεί από κάποιον και δεν είχε διαφορές με κάποιον. Αυτό το άτομο δεν έχει ταυτοποιηθεί. Μαρτυρίες αναφέρουν πως πρόκειται για ένα άτομο νεαρής ηλικίας, ίσως και ανήλικο. Υπήρξε συζήτηση, ζήτησε ένα δωμάτιο, αλλά δεν υπήρχε. Μιλούσε σπαστά αγγλικά. Όταν απάντησαν αρνητικά, πυροβόλησε. Εδώ σίγουρα δεν μιλάμε ληστεία. Αρχικά φαίνεται πως έφυγε πεζός και μετά με δίκυκλο αλλά ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί. Έχει κατέβει κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών για να συνδράμουν».

Για το περιστατικό αλλά και τη γνωριμία του με το θύμα μίλησε στην ίδια εκπομπή ο Παναγιώτης Καρβέλας, δήμαρχος Πύλου-Νέστορος.

«Γνωρίζω πολύ καλά τον ιδιοκτήτη, ήταν αρχιτέκτονας. Βρέθηκε εκεί από την πρώτη στιγμή. Το έγκλημα πρέπει να έγινε στις 8:30. Το τελευταίο 1,5 μήνα είχε γίνει ένα επεισόδιο με κάποιον που τους είχε απειλήσει. Τον επιστάτη τον είχε χρόνια εκεί. Εκεί ήταν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη. Τους προσέγγισε ένα άτομο νεαρό ηλικίας, όπως μου είπαν, και μετά διέφυγε πεζός».

Το χρονικό του διπλού φονικού

Σοκ έχει προκαλέσει το διπλό φονικό που σημειώθηκε την Κυριακή το βράδυ, σε κάμπινγκ στην περιοχή της Φοινικούντας στη Μεσσηνία.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη του διπλού φονικού. Ο ένας εκ των δύο θυμάτων ήταν ο 70χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Το άλλο θύμα ήταν περίπου 60 ετών και εργαζόταν για λογαριασμό του πρώτου ως επιστάτης στο κάμπινγκ.

Σύμφωνα με το MessiniaLive ο δράστης μπήκε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και πυροβόλησε εν ψυχρώ τον 70χρονο, που εκείνη την ώρα βρισκόταν εκεί, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Το έγκλημα έγινε μπροστά στον φίλο του, που επιχείρησε να διαφύγει, με τον δράστη να πυροβολεί και αυτόν και να τον σκοτώνει.

Αμέσως μετά ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο, μάλλον με μηχανή, όπως αναφέρουν μάρτυρες. Από περίοικους ειδοποιήθηκε η Αστυνομία που βρέθηκε μπροστά στο σοκαριστικό συμβάν, με τους δύο άνδρες νεκρούς και αιμόφυρτους στη ρεσεψιόν. Εικάζεται ότι το όπλο του δράστη ήταν καραμπίνα.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσσηνίας συλλέγουν όλα τα στοιχεία, προκειμένου να φτάσουν στο δράστη του διπλού εγκλήματος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται πώς ο δράστης και τα θύματα γνωρίζονταν μεταξύ τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από περίπου 15-20 μέρες το θύμα (ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ) είχε καταγγείλει πυροβολισμούς και απόπειρα εναντίον του στις Αρχές, σε άλλη ωστόσο επιχείρηση που διατηρεί μέσα στο χωριό της Φοινικούντας.

Σύμφωνα με αποκλειστική πληροφορία του MessiniaLive, το σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους είχε συμβεί το καλοκαίρι, με τον 70χρονο τότε να δέχεται βολή αεροβόλου στο πρόσωπο, χωρίς όμως να δοθεί συνέχεια.

Να σημειωθεί το κάμπινγκ είναι σε λειτουργία και φιλοξενεί αυτόν τον καιρό αρκετό κόσμο και δεν είναι το μοναδικό στην περιοχή.