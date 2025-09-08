Νέα στοιχεία για το επεισόδιο μεταξύ 60χρονου και 15χρονου στο Ηράκλειο – Τι λέει ο ανήλικος - Real.gr

Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση με το βίντεο στο οποίο απεικονίζεται η βίαιη απώθηση άνδρα από ανήλικο, σε συνοικία του Ηρακλείου.

Ο 15χρονος, μετά τον όλο θόρυβο που προέκυψε, παρουσιάστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Ασφάλεια Ηρακλείου, περιγράφοντας τα γεγονότα από τη δική του σκοπιά. Συνοδευόμενος από τη μητέρα του, κατήγγειλε ότι ενώ περπατούσε αμέριμνος μαζί με δύο φίλες του στην περιοχή των Πατελών, ξαφνικά – χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι – εκείνος και η παρέα του δέχθηκαν χυδαίες ύβρεις από οδηγό αυτοκινήτου, όπως αναφέρει το cretalive.gr.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του 15χρονου, ο 65χρονος οδηγός φέρεται να ενοχλήθηκε επειδή οι ανήλικοι του είχαν “κλείσει” το δρόμο. Κουβέντα στην κουβέντα εξήλθε του οχήματός του, καθώς οι έφηβοι τού ζήτησαν το λόγο, και πιάστηκε στα χέρια με τον 15χρονο, όπως ισχυρίστηκε ο τελευταίος, ο οποίος δήλωσε ότι βρισκόταν σε φάση άμυνας.

Υποστήριξε επίσης ότι αυτό που βλέπουμε στο βίντεο είναι η κατάληξη του επεισοδίου, κι ενώ νωρίτερα τού είχε επιτεθεί πρώτος ο οδηγός.

Ο ανήλικος κατέθεσε μήνυση στον 65χρονο, αλλά και στον άνθρωπο που βιντεοσκοπούσε με το κινητό του το όλο σκηνικό, για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας αναφέρουν ότι πιθανότατα αναμένεται να κατατεθεί μήνυση και εκ μέρους του 65χρονου, συνταξιούχου καθηγητή μαθηματικών.