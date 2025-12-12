Νέα στοιχεία για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Τυχεροπούλου είχε δεσμεύσει τα ΑΦΜ των 15 συλληφθέντων από το 2022 - Real.gr

Οι κατηγορούμενοι, που συνελήφθησαν σήμερα για παράνομες επιδοτήσεις, μετά την αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, δεν είναι απλοί παραγωγοί, αλλά έχουν ισχυρές διασυνδέσεις και με κομματικούς μηχανισμούς και με πολιτικά πρόσωπα.

Επισημαίνεται πως πρόκειται για την πέμπτη υπόθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και η δεύτερη που αφορά σε συνεταιρισμούς.

Η πρώτη αντίδραση ήρθε από την Εθνική Ένωση Συνεταιρισμών, η οποία σε ανακοίνωσή της παραπέμπει σε παλιότερα κριτήρια που είχε θέσει και με αυτά είχε θέσει εκτός ηγεσίας της τον φερόμενο εγκέφαλο της υπόθεσης.

Τα ΑΦΜ των 15 συλληφθέντων ήταν δεσμευμένα από την Τυχεροπούλου από το 2022. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Τάσου Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, «τα ΑΦΜ των 15 συλληφθέντων ήταν δεσμευμένα από την κυρία Τυχεροπούλου, η οποία ήταν στο δικαστήριο σήμερα, διεκδικώντας πίσω τη θέση της στον ΟΠΕΚΕΠΕ, από το τέλος του 2022.

Αποδεσμεύτηκαν το 2023 από τη διοίκηση που διαδέχθηκε τον κ. Σημανδράκο, δηλαδή τη διοίκηση Μπαμπασίδη επί υπουργίας Λευτέρη Αυγενάκη. Η κ. Τυχεροπούλου δεν έχει επιβαρύνει τον κ. Αυγενάκη με αυτό, λέει όμως ότι η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ που ακολούθησε τον Σημανδράκο έδωσε εντολή να αποδεσμευθούν αυτά τα ΑΦΜ».

«Ενώ το συγκεκριμένο στέλεχος – αγροτοσυνδικαλιστικό – ήταν στην Ένωση Συνεταιρισμών Ηρακλείου έφτιαξε δικό του ΚΥΔ. Γιατί έφτιαξε δικό του ΚΥΔ; Διότι μέσω αυτού είχε τη δυνατότητα να βλέπει ποιος έχει πληρωθεί και ποιος δεν έχει και αναλόγως να κάνει τα κουμάντα του, σύμφωνα με τη δικογραφία, συνέχισε.

Και πρόσθεσε: «Η δικογραφία αφορά την ιστορία του εθνικού αποθέματος. Δηλαδή, έβρισκαν αγρότες και κτηνοτρόφους που χρειάζονταν κάτι για να πληρωθούν και τους εντάσσανε σε αυτό το λεγόμενο εθνικό απόθεμα».

Τα ΚΥΔ (Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων) είναι πιστοποιημένα κέντρα που βοηθούν αγρότες και πολίτες στην ηλεκτρονική υποβολή αγροτικών δηλώσεων, λειτουργώντας ως ενδιάμεσοι για τις υπηρεσίες του gov.gr, χρησιμοποιώντας κωδικούς TAXISnet.

Όπως αποκάλυψε ο Τάσος Τέλογλου «ο συγκεκριμένος αγρότης – συνδικαλιστής παίζει ρόλο και στην υπόθεση των επισυνδέσεων. Ακούγεται ένας πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ να λέει σε έναν σύμβουλο, αγροτικό σύμβουλο, ότι αυτός έχει κάνει 800 τέτοια». Ο εν λόγω αγροτοσυνδικαλιστής είχε πρόσβαση και στην τοπική αυτοδιοίκηση. « Μέχρι το 2014 η τοπική αυτοδιοίκηση έδινε τη δυνατότητα στους αγρότες να βρίσκουν βοσκίσιμες εκτάσεις. Αυτή είναι μία πλευρά που μελετάται ακόμα από την αστυνομία».