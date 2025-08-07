Νέα Στύρα: Ντοκουμέντα από τις ρηγματώσεις στο φέρι μποτ που προσάραξε σε ξέρα - Real.gr

Ξεκίνησε την Πέμπτη το απόγευμα η προσπάθεια αποκόλλησης του πλοίου «Παναγία Παραβουνιώτισσα», καθώς δόθηκαν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις.

Το πλοίο προσάραξε στην ξέρα «Γλάρος» στα Στύρα. Είχε 105 επιβάτες και 9μελές πλήρωμα, ενώ στο πλοίο αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα οχήματα και οι αποσκευές των ταξιδιωτών. Μόλις το πλοίο «Παναγία Παραβουνιώτισσα» μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο, θα εξεταστεί από ειδικούς οι οποίοι αναζητούν τα αίτια που το πλοίο κατέληξε στην ξέρα. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο καπετάνιος, χάθηκε ο έλεγχος του πηδαλίου.

Ο ΑΝΤ1 έφερε στο φως της δημοσιότητας φωτογραφίες-ντοκουμέντα από τις ρηγματώσεις στο φέρι μποτ.

Η δικηγόρος επιβατών, Αθηνά Αποστολοπούλου, η οποία ήταν στο φέρι μποτ κατά τη διάρκεια του δρομολογίου, μίλησε στο ertnews: «Κατ’ αρχήν θα λάβουμε γνώση των ανακριτικών πράξεων και από εκεί και πέρα θα δηλώσουμε παράσταση πολιτικής αγωγής και θα ασκήσουμε και τις αγωγές για την αποζημίωση των επιβατών.

Στο αστικό σκέλος, θα ζητείται η αποζημίωση των επιβατών για τις υλικές ζημιές που μπορεί να έχουν υποστεί, για τα διαφυγόντα κέρδη και επίσης φυσικά για την ηθική βλάβη. Το ποινικό σκέλος θα είναι προς υποστήριξη της κατηγορίας προκειμένου να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες».