Νέα Στύρα: Τι εντόπισαν οι δύτες στο φέρι μποτ - Tην Παρασκευή απολογείται ο πλοίαρχος - Real.gr

Παραμένει ακινητοποιημένο το φέρι μποτ που έπεσε σε ξέρα στα Νέα Στύρα.

Κρατούμενος στο Λιμεναρχείο Χαλκίδας παραμένει ο πλοίαρχος του φέρι μποτ μέχρι την απολογία του την Παρασκευή καθώς διώκεται για πρόκληση ναυαγίου και διατάραξη της ασφάλειας των θαλάσσιων συγκοινωνιών.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε στις Αρχές πως κόλλησαν τα πηδάλια του πλοίου και ότι παράλληλα δεν είδε την ξέρα. Σημειώνεται πως από το συγκεκριμένο σημείο περνά τα τελευταία 4 χρόνια πάνω από 20 φορές την μέρα.

Όσον αφορά στην κατάσταση του πλοίου, δύτες κάνουν εκτελούν υποθαλάσσιες εργασίες ενώ παράλληλα δίνονται προσπάθειες μετακίνησης των οχημάτων από το εσωτερικό του πλοίου ώστε να σηκωθεί έστω και λίγο η πλώρη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δύτες που έπεσαν στο σημείο προκειμένου να δουν το μέγεθος του προβλήματος εντόπισαν ένα ρήγμα 20 μέτρων στο πλοίο, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τη μεταφορά.

Στο σημείο βρίσκονται ρυμουλκά αλλά και πλοία του Λιμενικού προκειμένου να βοηθήσουν όπως μπορούν.

Σε ό,τι αφορά στην ρυμούλκηση του πλοίου, θα πρέπει να κατατεθεί ένα σχέδιο στο υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας και αφού εγκριθεί τότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες μετακίνησής του από την ξέρα.