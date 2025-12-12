Quantcast
Νέα συνάντηση των κτηνοτρόφων της Κρήτης στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τεχνικούς συμβούλους - Real.gr
real player

Νέα συνάντηση των κτηνοτρόφων της Κρήτης στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τεχνικούς συμβούλους

08:49, 12/12/2025
Νέα συνάντηση των κτηνοτρόφων της Κρήτης στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τεχνικούς συμβούλους

Σύνοψη από το

  • Η συνάντηση των εκπροσώπων των κτηνοτρόφων με τεχνικούς συμβούλους στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή, με τον Πρόεδρο του Συντονιστικού Αγροτών Κρήτης Μανώλη Ορφανουδάκη να εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία για θετική διάθεση από την κυβέρνηση. – Οι αγροτοκτηνοτρόφοι αναφέρθηκαν σε προβλήματα όπως η αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω κλιματικής αλλαγής, οι παράνομες ελληνοποιήσεις προϊόντων και το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, ζητώντας επίσης τη συμπερίληψη στο μεταφορικό ισοδύναμο. – Η κρητική αντιπροσωπεία τόνισε ότι η μείωση στον ειδικό φόρο πετρελαίου αφορά τις μεγάλες εκτάσεις, ζητώντας αλλαγή κριτηρίου εφαρμογής από στρέμματα σε τζίρο. Αναμένεται ανακοίνωση πακέτου μέτρων από τον πρωθυπουργό μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης.
Χωρίς «λευκό καπνό», αλλά σε καλό κλίμα, ολοκληρώθηκε χθες η συνάντηση των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κώστα Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.

Η συνάντηση, με τους μόνο με τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων, θα συνεχιστεί σήμερα Παρασκευή στις 10:00 το πρωί στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ με τεχνικούς συμβούλους, αφού και από τις δύο πλευρές επιχειρείται να υπάρξει μια συμφωνία, που ωστόσο προαπαιτεί την επίλυση τεχνικών θεμάτων.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Χανίων, ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Αγροτών Κρήτης Μανώλης Ορφανουδάκης εξέφρασε τη συγκρατημένη αισιοδοξία του, αφού όπως ανέφερε, η αντιπροσωπεία εκτιμά ότι υπάρχει θετική διάθεση από την πλευρά της κυβέρνησης, για να ξεπεραστούν τα κρίσιμα προβλήματα των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα.

Στη διάρκεια της πολύωρης σύσκεψης οι αγροτοκτηνοτρόφοι αναφέρθηκαν στα προβλήματα που έχει προκαλέσει η κλιματική αλλαγή, επιφέροντας αύξηση στο κόστος παραγωγής, στις παράνομες ελληνοποιήσεις των προϊόντων, αλλά και στο ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής για το οποίο οι κ.κ. Χατζηδάκης και Τσιάρας, δεσμεύτηκαν να βελτιώσουν. Επίσης, ζήτησαν να συμπεριληφθούν στο μεταφορικό ισοδύναμο.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για τη μείωση στον ειδικό φόρο πετρελαίου, η κρητική αντιπροσωπεία τόνισε ότι αφορά τις μεγάλες εκτάσεις, ενώ η θερμοκηπιακή καλλιέργεια δεν παίρνει τίποτα. Έτσι, οι παραγωγοί της Κρήτης ζητούν άλλο κριτήριο εφαρμογής αυτού του μέτρου -να μην είναι τα δηλαδή τα στρέμματα αλλά ο τζίρος.

Σύμφωνα με τον κ. Ορφανουδάκη, το επόμενο διάστημα και αφού ολοκληρωθεί η διαβούλευση και με τους εκπροσώπους του κλάδου από όλη τη χώρα, αναμένεται ανακοίνωση πακέτου μέτρων από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι κτηνοτρόφοι των Χανίων μετά από αυτές τις εξελίξεις αποχώρησαν από το αεροδρόμιοα και είναι σε ετοιμότητα για τα αποτελέσματα της σημερινής σύσκεψης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Μ. Λαζαρίδης: Καθιστώ υπεύθυνη την Κωνσταντοπούλου αν πάθει κάτι βουλευτής της ΝΔ - Απειλητικά mail μετά την κατάθεση Ξυλούρη

Μ. Λαζαρίδης: Καθιστώ υπεύθυνη την Κωνσταντοπούλου αν πάθει κάτι βουλευτής της ΝΔ - Απειλητικά mail μετά την κατάθεση Ξυλούρη

09:47 12/12
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κάλεσε το «100» και κατήγγειλε αυτόφωρα αδικήματα του Γ. Ξυλούρη – Περιπολικό στο Kontra την ώρα που έδινε συνέντευξη

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κάλεσε το «100» και κατήγγειλε αυτόφωρα αδικήματα του Γ. Ξυλούρη – Περιπολικό στο Kontra την ώρα που έδινε συνέντευξη

09:31 12/12
Επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ: 15 συλλήψεις, ανάμεσά τους πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού

Επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ: 15 συλλήψεις, ανάμεσά τους πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού

08:22 12/12
Φοινικούντα: Τα 7 τηλεφωνήματα που οδήγησαν στη σύλληψη ανιψιού και επιχειρηματία - Οι αποκαλύψεις του 22χρονου

Φοινικούντα: Τα 7 τηλεφωνήματα που οδήγησαν στη σύλληψη ανιψιού και επιχειρηματία - Οι αποκαλύψεις του 22χρονου

07:53 12/12
Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

17:22 10/12
Το «κλειδί» πίσω από τους πρώτους αριθμούς: Λύνεται το αιώνιο μαθηματικό μυστήριο σύμφωνα με νέα μελέτη

Το «κλειδί» πίσω από τους πρώτους αριθμούς: Λύνεται το αιώνιο μαθηματικό μυστήριο σύμφωνα με νέα μελέτη

18:30 10/12
Μπέσσυ Μάλφα: Η αποκάλυψη για τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση

Μπέσσυ Μάλφα: Η αποκάλυψη για τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση

08:30 12/12
Το επικίνδυνο λάθος που κάνουμε όλοι τα Χριστούγεννα με τα λαμπιόνια

Το επικίνδυνο λάθος που κάνουμε όλοι τα Χριστούγεννα με τα λαμπιόνια

09:30 12/12

Ροή Ειδήσεων

Μ. Λαζαρίδης: Καθιστώ υπεύθυνη την Κωνσταντοπούλου αν πάθει κάτι βουλευτής της ΝΔ - Απειλητικά mail μετά την κατάθεση Ξυλούρη

Μ. Λαζαρίδης: Καθιστώ υπεύθυνη την Κωνσταντοπούλου αν πάθει κάτι βουλευτής της ΝΔ - Απειλητικά mail μετά την κατάθεση Ξυλούρη

09:47 12/12
Η κεντρική τράπεζα Ρωσίας προσφεύγει στη δικαιοσύνη: Παράνομα τα σχέδια της ΕΕ να χρησιμοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία της

Η κεντρική τράπεζα Ρωσίας προσφεύγει στη δικαιοσύνη: Παράνομα τα σχέδια της ΕΕ να χρησιμοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία της

09:45 12/12
Λαμία: Συνελήφθη αγρότισσα για βίντεο στο TikTok - Προέτρεπε σε πράξεις βίας

Λαμία: Συνελήφθη αγρότισσα για βίντεο στο TikTok - Προέτρεπε σε πράξεις βίας

09:41 12/12
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κάλεσε το «100» και κατήγγειλε αυτόφωρα αδικήματα του Γ. Ξυλούρη – Περιπολικό στο Kontra την ώρα που έδινε συνέντευξη

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κάλεσε το «100» και κατήγγειλε αυτόφωρα αδικήματα του Γ. Ξυλούρη – Περιπολικό στο Kontra την ώρα που έδινε συνέντευξη

09:31 12/12
Το επικίνδυνο λάθος που κάνουμε όλοι τα Χριστούγεννα με τα λαμπιόνια

Το επικίνδυνο λάθος που κάνουμε όλοι τα Χριστούγεννα με τα λαμπιόνια

09:30 12/12
Μεγάλη προβολή της Ελλάδας στο Ευρωκοινοβούλιο σε εκδήλωση του Γ. Αυτιά

Μεγάλη προβολή της Ελλάδας στο Ευρωκοινοβούλιο σε εκδήλωση του Γ. Αυτιά

09:21 12/12
Ιαπωνία: Δεν αναφέρθηκαν θύματα από τον σεισμό 6,7 Ρίχτερ - Άρση της προειδοποίησης για τσουνάμι

Ιαπωνία: Δεν αναφέρθηκαν θύματα από τον σεισμό 6,7 Ρίχτερ - Άρση της προειδοποίησης για τσουνάμι

09:16 12/12
Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν πολυκατοικία στην Τβερ - Επτά τραυματίες

Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν πολυκατοικία στην Τβερ - Επτά τραυματίες

09:15 12/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved