Νέα βίντεο από την έκρηξη στη ντισκοτέκ «Jacky.O» στα Ιλίσια - Real.gr

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε την Παρασκευή η ΕΛ.ΑΣ για τη βομβιστική επίθεση που δέχθηκε γνωστή ντισκοτέκ στα Ιλίσια τον περασμένο Οκτώβρη.

Πρόκειται για δύο αδέλφια Αλβανικής υπηκοότητας 41 και 32 ετών, στα ίχνη των οποίων έφτασαν τα στελέχη του Τμήματος Εκβιαστών μέσα από βιντεοληπτικό υλικό και άλλα δεδομένα.

Σύμφωνα με την έρευνά τους ο 32χρονος είναι εκείνος που τοποθέτησε τη βόμβα όπως φαίνεται χαρακτηριστικά και στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1. Πεζός, με μάσκα στο πρόσωπο και μια χάρτινη σακούλα στα χέρια, τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο της ντισκοτέκ και τράπηκε σε φυγή.

Υπενθυμίζεται ότι από την έκρηξη είχε τραυματιστεί ένας άνδρας υπήκοος Ρουμανίας ο οποίος διέμενε σε διπλανό ξενοδοχείο, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στη ντισκοτέκ, στο ξενοδοχείο αλλά και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.