Νέα δεύτερη συναυλία του Andre Rieu στο ΟΑΚΑ - Σάββατο 15 Μαρτίου 2025

Μετά το sold out της 14ης Μαρτίου, ο André Rieu ανακοίνωσε και νέα δεύτερη συναυλία το Σάββατο 15 Μαρτίου 2025 στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ του ΟΑΚΑ. Ώρα έναρξης: 20:00

Μετά την sold out πρώτη ημερομηνία της συναυλίας του André Rieu στις 14 Μαρτίου στην Αθήνα, ο ξεχωριστός βιολιστής και μαέστρος θα παρουσιάσει και δεύτερη συναυλία το Σάββατο 15 Μαρτίου.

Γιατί ο χαρισματικός Ολλανδός βιολιστής André Rieu, είναι αναμφίβολα ένας σταρ!

Ο André Rieu λοιπόν έρχεται στην Αθήνα για δύο συναυλίες, μαζί με την εξαιρετική ομάδα των υπέροχων μουσικών, ερμηνευτών, χορευτών και φυσικά πολλών άλλων συντελεστών που στηρίζουν με άρτιο τρόπο τις φαντασμαγορικές εμφανίσεις του.

Περισσότεροι από 300 συντελεστές, μαγικά σκηνικά, υπέροχα κοστούμια δίνουν το μέγεθος των παραστάσεων του André Rieu, οι οποίες υπόσχονται να χαρίσουν στο κοινό μια αξέχαστη μουσική εμπειρία.

Γνωστός ως ο «Βασιλιάς του Βαλς», ο André Rieu έχει την ικανότητα να συνδυάζει διαχρονικά κλασικά κομμάτια από όπερα, μιούζικαλ και οπερέτες, καθώς και όμορφες παρτιτούρες ταινιών, δημοφιλείς μελωδίες και φυσικά ρομαντικά βαλς, δημιουργώντας μια ζωντανή ατμόσφαιρα όμοια με γιορτή!

Η σχέση που δημιουργεί με τους θεατές, η αλληλεπίδραση μεταξύ τους και η πεποίθηση ότι αυτό που βλέπουν ξεπερνά τα στερεότυπα, βρίσκουν τεράστια αποδοχή σε μικρούς και μεγάλους.

Μαζί με την 60μελή Ορχήστρα Johann Strauss που ίδρυσε ο ίδιος και πολλούς διεθνείς σολίστ, κάνει το γύρο του κόσμου με συναυλίες που απολαμβάνονται από χιλιάδες θεατές.

Γνωστοί για το χιούμορ τους, τα πολυτελή κοστούμια, τα εκπληκτικά σκηνικά και τα μαγευτικά φώτα, αυτές οι μουσικές παραστάσεις απευθύνονται σε κοινό όλων των ηλικιών.

Κάθε συναυλία του είναι ένα μοναδικό θέαμα που δείχνει τη μαγεία και τον αντίκτυπο της τέχνης του, που πρέπει να βιώσει κανείς για να εκτιμήσει πραγματικά. Το 2024, όλες οι συναυλίες του ήταν sold out.

Η συναυλία του στην Αθήνα είναι μέρος της κατάμεστης περιοδείας του Rieu για το 2025, η οποία θα ταξιδέψει στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου/Ιρλανδίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, καθώς και προορισμών όπως το Μπαχρέιν και η Μάλτα.

Η τελευταία του κυκλοφορία, "Love is all Around", είναι μια LIVE ηχογράφηση των θεαματικών υπαίθριων συναυλιών του από το 2023 στο ιστορικό Vrijthof του Μάαστριχτ. Ανάμεσα στα κυριότερα σημεία αυτού του DVD είναι η συναισθηματική ερμηνεία της εξαιρετικής Emma Kok, τότε 15 ετών, η οποία συγκίνησε το κοινό με το γαλλικό τραγούδι της ESC "Voilà", το οποίο έγινε αμέσως viral στο διαδίκτυο. Η Emma Kok ανανέωσε τη συνεργασία της με τον μαέστρο André Rieu για την ευρωπαϊκή περιοδεία του 2025 και θα είναι μαζί μας στις 14 και 15 Μαρτίου 2025 στο ΟΑΚΑ.

André Rieu on Facebook , Instagram , YouTube , TikTok | Website: www.andrerieu.com

