Νέα επιτυχία του BCA στις διεθνείς του συνεργασίες

Για πολλούς, βρετανική εκπαίδευση σημαίνει παράδοση: πειθαρχία, εθιμοτυπία, μεσαιωνικά κτήρια, στολές.

Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά: της σύγχρονης αντίληψης, της τεχνολογικής πρωτοπορίας και της παγκοσμιοποιημένης εξωστρέφειας. Όσα βρετανικά πανεπιστήμια διαθέτουν και αυτόν τον χαρακτήρα, χαρακτηρίζονται “modern universities”, και είναι τα blue chips για εκείνους που θεωρούν την παιδεία επένδυση ζωής.

Πρωταγωνιστικό ρόλο σ΄ αυτή τη νέα γενιά πανεπιστημίων, που ζουν από τώρα στο μέλλον, έχει το Πανεπιστήμιο του Δυτικού Λονδίνου - University of West London (UWL). Η λίστα Guardian University Guide του 2019, το κατατάσσει ως Νο 1 στο Λονδίνο και Νο 8 στη Μεγάλη Βρετανία. Το προτιμούν όσοι επιδιώκουν καριέρα σε σύγχρονα, ανταγωνιστικά επαγγέλματα, γι’ αυτό και η προσωνυμία του στην ακαδημαϊκή κοινότητα είναι “the Career University”: Πανεπιστήμιο Καριέρας. Στο σύνολο των Βρετανικών Πανεπιστημίων (“παραδοσιακών” και “modern”) βρίσκεται στη θέση 34. Έχει όμως τη μεγαλύτερη δυναμική ανόδου, καθώς πέρυσι ανέβηκε 23 θέσεις. Και, φυσικά, οι διεθνείς του συνεργασίες έχουν ανάλογο DNA.

Το BCA συνεργάζεται επίσημα με το UWL και οι απόφοιτοι του BCA λαμβάνουν τους τίτλους σπουδών τους από το University of West London. Μπορούμε λοιπόν να γιορτάζουμε μαζί του τις πολλές και υψηλές διακρίσεις του:

· Είναι Νο 1 πανεπιστήμιο στο Λονδίνο, σύμφωνα με την Εθνική Έρευνα Σπουδαστών που μετρά τα ποσοστά ικανοποίησης των σπουδαστών από τις σπουδές τους (NSS) 2020.

· Το 98% των αποφοίτων του UWL, έξι μήνες μετά την λήψη του πτυχίου τους εργάζονται ή συνεχίζουν μεταπτυχιακές σπουδές, σύμφωνα με τους δείκτες απασχόλησης (EPI) της Υπηρεσίας Στατιστικής Ανώτατης Εκπαίδευσης (HESA) της Μεγ. Βρετανίας, το 2018.

· Το τμήμα επιχειρησιακών σπουδών του UWL, Claude Littner Business School κέρδισε το βραβείο «Business School of the Year» στα Times Higher Education Awards 2019.

· Το σταθερά υψηλό επίπεδο διδασκαλίας του UWL αναγνωρίστηκε με ασημένιο βραβείο από το Πλαίσιο Διδακτικής Αριστείας (Teaching Excellence Framework).

· Ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Peter John, τιμήθηκε με το υψηλότερο παράσημο της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, ως Commander of the Order of the British Empire (CBE), από τη Βασίλισσα Ελισάβετ, την Πρωτοχρονιά του 2020, για το εξαιρετικό έργο και την υπηρεσία του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

BCA και University of West London διαμορφώνουν μαζί στο μοντέρνο city campus του BCA στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ένα εξαιρετικό μείγμα σπουδών, για νέους που θέλουν να πετύχουν υψηλές διακρίσεις στον διεθνή επαγγελματικό στίβο.