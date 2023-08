Δολοφονία Μιχάλη Κατσουρή: Νέο βίντεο από την έφοδο των Κροατών χούλιγκαν έξω από την Opap Arena

Ειδικότερα, τα πλάνα δείχνουν κάποιους να κινούνται προς το μέρος των δραστών, από περιέργεια για να δουν τι συμβαίνει. Ωστόσο, η νύχτα να γίνεται μέρα όταν οι χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ αρχίζουν να πετούν φωτοβολίδες προς την πλευρά των φίλων της «Ένωσης». Η δολοφονική επίθεση των εφοδιασμένων με πολεμοφόδια χούλιγκαν έχει ξεκινήσει. Λίγο αργότερα, ο 29χρονος Μιχάλης Κατσουρής θα έπεφτε νεκρός από την μοιραία μαχαιριά που του κατάφεραν στο μπράτσο.

07.08.2023, AEK Athens???? vs BBB (Dinamo Zagreb????), video from front of AEK stadium https://t.co/Fjy3xrlEmQpic.twitter.com/cFjQt96uJw