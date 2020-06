Νέα κρούσματα κορωνοϊού σε Κοζάνη, Λαμία και Τρίπολη - Αρνητικό το δεύτερο τεστ σε ασθενή στη Θήβα

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι στο νοσοκομείο Θήβας, 12 υγειονομικοί έχουν μπει σε καραντίνα, καθώς ήρθαν σε επαφή με ασθενή που είναι θετική στον κορωνοϊό.

Ωστόσο ο συναγερμός έληξε καθώς το δεύτερο τεστ της ασθενούς που έγινε στο Θριάσιο ήταν αρνητικό. Σύμφωνα με πληφορορίες η πρώτη εξέταση έγινε με rapid test το οποίο βγήκε θετικό και κινητοποίησε τις αρχές. Νέα κρούσματα κορωνοϊού σε Κοζάνη, Λαμία και Τρίπολη

Ειδικότερα, στη Λαμία, μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται σε ΜΕΘ στο νοσοκομείο 86χρονος με υποκείμενα νοσήματα ο οποίος επέστρεψε από Αμερική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αρνητικός στον πρώτο έλεγχο και είχε τεθεί σε κατ’ οίκον προορισμό, ωστόσο 10 ημέρες μετά εμφάνισε συμπτώματα.

Στη ΜΕΘ Λαμίας νοσηλεύεται και η κόρη του, ενώ η σύζυγός του και ο 27χρονος εγγονός του, νοσηλεύονται με κορωνοϊό αλλά με ήπια συμπτώματα, στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας.

Έχει γίνει ιχνηλάτηση στην περιοχή της Αταλάντης, όπου κινούταν ο 27χρονος εγγονός του.

Στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, νοσηλεύεται εδώ και δυο ημέρες 66χρονος άνδρας που επέστρεψε από την Τσεχία. Εμφάνισε συμπτώματα 10 ημέρες μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα και βρισκόταν σε απομόνωση στο σπίτι του.

Στην Κοζάνη, δυο άνδρες διαγνώστηκαν θετικοί με χαμηλό ιικό φορτίο και βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν άνδρα γύρω στα 55 που εργάζεται στην Πρέβεζα ενώ ο δεύτερος είναι νεαρός οπλίτης που πήγε να εξεταστεί αφού ενημερώθηκε ότι ήρθε σε επαφή με κροπύσμα.

Στην Τρίπολη, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρας 63 ετών, τρόφιμος σε ψυχιατρική κλινική, μεταφέρθηκε με πυρετό στο νοσοκομείο Τρίπολης και διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίο, ωστόσο δεν νοσεί σοβαρά. Γίνεται ιχνηλάτηση και έλεγχος των ασθενών και του προσωπικού στην κλινική.

