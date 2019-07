Νέα πρόκληση από την Αγκυρα - Δεσμεύει και δεύτερη περιοχή για άσκηση

Ακόμη μία NAVTEX των Τούρκων σε περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου.

ΠΗΓΗ: militaire.gr

Η NAVTEX αφορά σε άσκηση με πραγματικά πυρά, που θα γίνει την ίδια ημέρα με την άσκηση που έχουν ανακοινώσει οι Τούρκοι με άλλη NAVTEX σε περιοχή που περιλαμβάνει και το Καστελόριζο. Η NAVTEX ΝΑVTEX 815/19 TURNHOS N/W : 0815/19 MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, ON 24 JUL 19 FROM 0500Z TO 0700Z OUT OF FOREIGN TERRITORIAL WATERS IN AREA BOUNDED BY;

36 05.00 N – 028 44.00 E

36 02.40 N – 029 20.60 E

36 04.37 N – 029 23.12 E

35 58.80 N – 029 38.05 E

35 03.00 N – 029 38.00 E

35 30.00 N – 028 10.00 E

CAUTION ADVISED.