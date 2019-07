Νέα πρόκληση από την Άγκυρα: Οι Τούρκοι αποκλείουν περιοχή 10 ν.μ. γύρω από το Καστελλόριζο

Η Τουρκία με NAVTEX εξέδωσε αποκλείει μια περιοχή 10 ναυτικών μιλίων η οποία περιλαμβάνει και το Καστελλόριζο.

Σύμφωνα με τη NAVTEX 813/19, οι Τούρκοι θα κάνουν ασκήσεις με πραγματικά πυρά στις 24 Ιουλίου. Συνήθως οι Τούρκοι δεσμεύουν περιοχές 3 ή το πολύ 5 μιλίων. Μ΄ αυτή τη NAVTEX,δεσμεύουν περιοχή 10 ναυτικών μιλίων κι αυτό προκαλεί εντύπωση, όπως αναφέρει το militaire.gr. ΝΑVTEX 813/19

TURNHOS N/W : 0813/19

MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, ON 24 JUL 19 FROM 1630Z TO 2030Z WITHIN 10 NM RADIUS OF 35 45.00 N – 030 20.00 E.

CAUTION ADVISED.