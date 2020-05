Νέα ρεκόρ θερμοκρασίας - 42 βαθμοί στο Ηράκλειο - Καύσωνας και την Κυριακή

Μεγαλόπολη 39,3 C (ρεκόρ 11 ετών λειτουργίας)

Ψυχικό Αθηνών 39,3 C (ρεκόρ 12 ετών λειτουργίας)

Μολάοι Λακωνίας 38,9 C (ρεκόρ 11 ετών λειτουργίας)

Νεμέα 38,6 C (ρεκόρ 11 ετών λειτουργίας)

Μαρούσι 37,6 C (ρεκόρ 10 ετών λειτουργίας)

Πύργος Ηλείας 36,8 C (ρεκόρ 14 ετών λειτουργίας)

Αθήνα - Γκάζι 35,4 C (ρεκόρ 13 ετών λειτουργίας)

Τζερμιάδων Λασιθίου 34,9 C (ρεκόρ 14 ετών λειτουργίας)

Στην Αττική η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που καταγράφηκε σήμερα, ήταν στο σταθμό Ψυχικού Αθηνών (39,3 C), ενώ η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία σημειώθηκε στο σταθμό Φαλήρου - ΣΕΦ (28 C).

Την Κυριακή αναμένονται αραιές νεφώσεις, που στα βόρεια θα είναι τοπικά πυκνότερες από το πρωί έως το απόγευμα. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στη ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες και θα συμβάλουν στο περιορισμό της ορατότητας.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 14 έως 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 16 έως 32, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 17 έως 36, στα νότια ηπειρωτικά από 19 έως 39, στα νησιά του Ιονίου από 19 έως 35, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 20 έως 38, στα νησιά του υπολοίπου Αιγαίου από 16 έως 30 και στην Κρήτη από 16 έως 38 (τοπικά στα νότια έως 39-40).

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 και τοπικά έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 και τοπικά έως το πρωί έως 4 μποφόρ, όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι ίδιας έντασης. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις, που το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως τρία μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς.

The all-time high-temperature national record for May was broken today Sat 16 May 2020 in Crete. Plora station reported 41.8ΊC at 12:29 local time. https://t.co/JKbcSfsLUl

Four more stations measured temps >40ΊC.

Live:https://t.co/dEo2vbL372@sentinel_hub@esa@esaclimatepic.twitter.com/YMSA5NboZA